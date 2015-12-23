شماره بيست و يکم «فصلنامه علمی ـ پژوهشی حکمت إسرا» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شماره بيست و يکم فصلنامه علمي- پژوهشي حکمت اسرا پژوهشگاه علوم وحياني معارج وابسته به بنياد بين المللي علوم وحياني اسرا منتشر شد.

در اين شماره از فصلنامه، مقالات زير به چاپ رسيده است:

۱. هنر ديني از منظر علامه جوادي آملي

۲. اثبات واجبالوجود براساس فرض تسلسل: نگاهي به برهان ابنسينا و اقامة برهاني بديع

۳. بازنگري نوآوري حکيم سبزواري دربار? حدوث عالم: حدوث اسمي

۴. تفسير انسان براساس حرکت جوهري

۵. شناخت ابعاد وجودي انسان از نگاه ابنعربي و شنکره

۶. تبيين تمثيل دوم (اصل عليت) در نقد عقل محض

۷. جوهر بهمثابه امر واقعي در فلسفة لاک

۸. کتاب‌شناسي/ فلسفة عرفان: ذات‎گرايي و ساخت‏گرايي

ويژگي منحصر به فرد شماره ۲۱ نشريه حکمت إسراء تجميع نظرات حضرت استاد علامه جوادي آملي(حفظه‌الله) در باب هنر ديني است که در قالب اولين مقاله اين شماره قابل مشاهده است. در اين مقاله نويسندگان سعي کرده اند تمام نظرات ايشان را به دقت فحص و تجميع نمايند که اميدواريم مورد استفاده خوانندگان گرامي و علاقه مندان به مباحث هنر ديني قرار گيرد.