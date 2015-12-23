به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین صدری ظهر چهارشنبه در نشست مطبوعاتی با اصحاب رسانه اظهار داشت: بر اساس آخرین آمار بدست آمده از سبد تغذیه مردم اصفهان، مشخص شده که فقط ۲۶درصد مردم کره و سرشیر را جزو چربی‌ها می‌دانند و ۸۶ درصد مردم نسبت به تأثیرات بد نوشابه‌های گازدار آگاه‌ هستند، اما هیچ تغییری در رفتار خود انجام نمی‌دهند.

وی بیان داشت: بر اساس همین آمار فقط ۳۴ درصد مردم اصفهان اعتقاد دارند که فست فود چاق‌کننده است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ادامه داد: بر اساس بررسی‌ها خوشبختانه ۶۵ درصد مردم اصفهان از میوه و سبزی استفاده می‌کنند و ۸۴ درصد نیز شیر، ماست و لبنیات را به‌صورت روزانه مصرف می‌کنند.

وی گفت: همچنین ۶۹ درصد مردم اصفهان از روغن‌های سرخ‌کردنی استفاده می‌کنند و با نهایت تأسف باید اعلام کرد که ۸۷ درصد مردم از نمک بر سر سفره استفاده می‌کنند.

صدری تأکید کرد: هدف باید حذف نمکدان از سفره‌ها باشد، چراکه نمک، چربی و قند عامل اصلی فشارخون و سرطان است و مهم‌ترین عامل مرگ‌ومیر نیز محسوب می‌شود.

صدری با اشاره به رشد بی رویه شیرینی فروشی‌ها در اصفهان، تصریح کرد: متأسفانه یکی از فرهنگ‌های غلط در جامعه اصفهان، این است که کودکان از خردسالی به خوردن شیرینی عادت دارند و مزاج آنها در بزرگسالی شیرین طبع می‌شود و اگر می‌بینیم امروز ایران با مشکل اساسی دیابت روبرو است به دلیل همان فرهنگ غلط استفاده بی رویه از شیرینی در کودکی است.

وی با اشاره به اینکه آب و دوغ بدون شوری و چربی بهترین نوع نوشیدنی است، اظهار کرد: به‌عنوان یک پزشک به همه توصیه می‌کنم که لبنیات بخورند، اما لبنیات پرچرب را به هر شکل ممکن از سبد غذایی خود حذف کنند.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با اشاره به اینکه چربی، شوری و شیرینی سه ذائقه‌ای است که از دوران کودکی با ایرانیان همراه است، افزود: ما نمی‌توانیم ممنوعیت غذایی ایجاد کنیم، اما محدودیت غذایی باید ایجاد شود.

وی بیان داشت: نمی‌گوییم کسی در طول زندگی‌اش کله‌پاچه نخورد، اما اعتقاد داریم که حداقل سالی یک‌بار استفاده شود.

شکر قهوه‌ای و سفید گزینه‌ای بین بد و بدتر است

صدری به شکر قهوه‌ای و رواج استفاده از آن در جامعه اشاره کرد و گفت: انتخاب بین شکر سفید و شکر قهوه‌ای انتخاب بین بد و بدتر است زیرا که هر دو برای بدن مضر است.

وی گفت: هر انسان باید در روز پنج گرم شکر مصرف کند، اما متأسفانه طبق آمار در حداقل‌ترین حالت در ایران دو برابر مصرف جهانی شکر مصرف می‌کنیم.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با بیان اینکه متأسفانه در ایران ۱۷ درصد مردم ۱۵ تا ۶۴ ساله فشارخون دارند، ادامه داد: نمک مهم‌ترین عامل فشارخون بوده که متأسفانه در همه مواد مصرفی روزانه مانند سوسیس، کالباس و تنقلات، پنیر تا خورده ریزهای خوراکی وجود دارد.

صدری با بیان اینکه تا پایان سال آینده مردم استان اصفهان پرونده الکترونیک سلامت خواهند داشت، افزود: مردم اصفهان طبق وضعیت سلامت به سه دسته سالم، در معرض خطر و بیمار تقسیم‌بندی خواهند شد و سعی داریم با چنین غربالگری نسبت به آگاه‌سازی مردم جامعه بهتر عمل کنیم.

وی با اشاره به اینکه ۹۰ درصد زنان کمبود ویتامین D دارند، گفت: آبمیوه، مخصوصا آبمیوه‌های طبیعی هیچ‌گاه نمی‌تواند جایگزین میوه باشد. مصرف میوه بهترین نوع سیری یک فرد است و توصیه می‌شود که همواره میوه با پوست مصرف شود چرا که بیشتر ویتامین‌هایی که قرار است از میوه به بدن انسان برسد، در پوست میوه جمع شده است.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اضافه کرد: در خصوص درست مصرف کردن و درست غذا خوردن دیر شروع کرده‌ایم و معتقدم هرکس باید پزشک خود باشد، اما امیدوارم که امروز مردم درخصوص استفاده از مواد غذایی دقت بیشتری داشته باشند. متأسفانه تغییر در سبک زندگی و تغذیه وضعیت کشور را از نظر بهداشت جسمی مورد آسیب قرار داده است.