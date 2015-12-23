هشت هزار میلیارد تومان در برنامه ششم توسعه برای احیای کارون

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسن مقتدایی ظهر امروز در جلسه راهکارهای تحقق مشارکت حداکثری مردم در انتخابات مجلس خبرگان و شورای اسلامی با حضور حجت الاسلام علی اکبر ناطق نوری در سالن جلسات شهید هاشمی استانداری خوزستان اظهار کرد: راه توسعه همین گفتمان است. باید نظرات همه را شنیده و باید همدیگر را تحمل کرده و مروج همدلی باشیم.

وی افزود: اگر نتوانیم همدیگر را تحمل کنیم که نمی توانیم به صورت دوستانه در کنار یکدیگر زیرسایه نظام باشیم. باید تعادل را محقق کنیم آن وقت همه می توانند در کنار یکدیگر فعالیت کنند و اگر غیر از این باشد اختلافات ایجاد شده و دشمن نیز از همین طریق رخنه خواهد کرد.

استاندار خوزستان تصریح کرد: در انتخابات باید از رأی مردم صیانت کرد و دستگاه های نظارتی مؤظف به صیانت از این رأی ها هستند. مشارکت تمام و کمال زمانی است که به دنبال حمایت (انتخابات ریاست جمهوری) و تغییر (انتخابات مجلس شورای اسلامی) باشیم.

مقتدایی بیان کرد: در انتخابات مجلس شورای اسلامی که مردم به دنبال تغییرات هستند به حساسیت، مراقبت و دقت نظر بیشتری نیاز دارد.

وی عنوان کرد: با مشارکت مسئولان استانی به ویژه حقوقی مکانی را مشخصا تحت عنوان تالار گفتگو برای مباحث فرهنگی، توسعه، اجتماعی و سیاسی را مقرر شده در شهرهای مختلف استان راه اندازی کنیم.

استاندار خوزستان یادآور شد: قطعا ارکان نظام حواسش به اصول انقلاب که اساس آن قانون است، خواهد بود. بنابراین در هر اختلافی در نهایت که فصل الخطاب است یعنی حساس تر از مسئله هسته ای است که مقام معظم رهبری فصل الخطاب شدند؟

مقتدایی ادامه داد: این مملکت صاحب و نظام دارد و در قالب آن و مسئولیت پذیری می تواند به نحو مطلوب مدیریت و عمل کند.

وی تأکید کرد: همدلی و همزبانی باعث موفقیت در این استان شد. فریاد همه مسئولان و مردم برای کارون و آب و فاضلاب به جایی رسید که در برنامه ششم هشت هزار میلیارد تومان از شمال خوزستان تا دهانه بهمن شیر برای احیای کارون آمده که صیانت از آن بر عهده نمایندگان مجلس است. اگر از این مسئله صیانت نکنند اکنون که نزدیک به انتخابات است اعلام می کنم دخلتان آمده است.

استاندار خوزستان گفت: در برنامه ششم دو هزار میلیارد تومان نیز برای رفع محرومیت در شهرهای مختلف استان در نظر گرفته اند. این اعتبار نیز در یک ردیف مشخص شده و باید از آن صیانت کرد.

مقتدایی اضافه کرد: ۲۵۰ سازمان مردم نهاد در خوزستان با بخش های مختلف تخصصی ثبت کردیم.

وی اظهار کرد: چرخ توسعه این استان نیز روان شده و همه مسئولان نظام و استان نیز همکاری می کنند. طرح احیای کشاورزی ۵۵۰ هزار هکتاری نیز با موفقیت تمام در حال اجراست و اولین طرحی بود که یک و نیم میلیارد تومان را دریافت کرد.

استاندار خوزستان بیان کرد: استمرار این جلسات و بهره مندی از حضور بزرگان نیازمند تحمل همدیگر است. همچنین باید نسبت به سخنرانی ها در مراسمات رسمی احساساتی شد.