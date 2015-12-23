ارتقای کیفیت زندگی، اشتغال و رونق اقتصادی با طرح های اشتغال زایی

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس طباطبایی با بیان این که ایده های کارآفرینان برای رونق اقتصادی شهر و ارتقای کیفیت زندگی ساکنین محله های مرکزی شهر تهران با شناسایی نیازها و فرصت های موجود اجرایی شده است ؛ گفت:هم اکنون ۱۱خانه کارآفرینی با حضور ۱۳ کارآفرین در سطح منطقه فعال است که بیش از ۱۲۰ نفر در این مراکز دوره های کارآفرینی و اشتغال را گذرانده اند.

معاون اجتماعی و فرهنگی منطقه ۱۱ ضمن تشریح طرح موفق سجاده آسمانی در محله فروزش افزود:کانون کارآفرینان و تعاونگران این محله طی برنامه های کارآفرینی نسبت به ایده یابی و تولید محصول با عنوان « سجاده آسمانی » اقدام کرده است.

به گفته طباطبایی سجاده آسمانی محصولی است که با هدف عرضه در جشن تکلیف دختران تولید شده و جامعه هدف و مخاطبین آن، دانش آموزان پایه سوم ابتدایی مدارس دخترانه هستند.

او خاطر نشان کرد : ایده « سجاده آسمانی » در جلسات بارش فکری کانون کارآفرینان و تعاونگران محله فروزش شکل گرفته و توسط بانوان توانمند این کانون طراحی و تولید شده است. همچنین این مجموعه در خصوص تهیه و تحویل سفارشات اعلام آمادگی کرده و در حال رایزنی با مدارس سطح منطقه است.

او همچنین از اعلام آمادگی مرکز خدمات اجتماعی و رفاهی شهرداری منطقه ۱۱ برای همکاری با کار آفرینان خبر داد و گفت: در صورتی که کار آفرینان ایده هایی با امکان اشتغال زایی بالا داشته باشند ما هم آمادگی داریم تا نیروی کار آموز و فضای کاری مناسب در اختیار این افراد قرار دهیم.

شایان ذکر است حدود ۳۰۰ نفر از شهروندان منطقه ۱۱ هم اکنون در خانه های کارآفرینی سرای محلات این منطقه در حال گذراندن دوره های آموزشی صنایع دستی از قبیل تابلو فرش ، گلیم بافی ، سفال جاجیم ، نقوش برجسته ،شمع سازی ،خیاطی و تولید پوشاک ،چرم دوزی و آموزش تولید کیف و کفش ،آموزش ساخت زیور آلات نقره و ... هستند .