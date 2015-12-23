جاهلیت مدرن عامل مرگ زنان و کودکان است/ عربستان مطیع آمریکا است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العهد، عبدالملک الحوثی رهبر انصارالله یمن گفت: رسول الله رسولی است که ما به آن به عنوان هادی و معلم ایمان داریم.ما مناسبت ولادت پیامبر را پنجره ای به نور و افقی برای رهایی و نوری که امید آفرین است می دانیم.ملت بزرگ یمن با وجود همه مصائبی که از ظلم رژیم سعودی و مزدوران آن متحمل می شوند همچنان به ارزشهای اسلامی پایبند هستند.

رهبر جنبش انصارالله یمن تاکید کرد: علت بحرانی که امت اسلامی با آن روبرو است انحراف برخی از مسلمانان و ملحق شدن آنها به صفوف دشمنان است.

وی افزود: اگر جاهلیت دیروز با شمشیر و خنجر می کُشت، جاهلیت امروز از انواع سلاح های مرگبار برای کشتن هزاران نفر استفاده می کند.جاهلان امروز یعنی سعودی ها، آمریکایی ها و امارتی ها و دیگر جاهلان مرتکب جنایت می شوند و از سلاح برای کشتن هزاران زن و کودک استفاده می کنند.

عبدالملک الحوثی بیان کرد: اماراتی ها و سعودی ها مطیع آمریکایی ها هستند.اسلام ناب محمدی اسلام سعودی، آمریکایی یا اسرائیلی نیست.امت اسلامی راهی جز بازگشت به اسلام ناب محمدی ندارد اسلامی که با اسلام مورد نظر سعودی ها تفاوت دارد.

وی افزود: تلاشهای کنونی در راستای تشتت است.تلاش هایی برای تجزیه عراق و یمن در جریان است.امت امروز دچار تفرقه است و تفرقه ادامه دارد و برخی از مسلمانان از این تلاش های تفرقه افکنانه حمایت می کنند.بسیاری از مسلمانان امروز گول تکفیری ها را خورده اند تکفیری ها که آنها را به انفجار خودشان می کشانند.

رهبر جنبش انصارالله یمن تاکید کرد: این آمریکا است که در یمن در حال جنگ است .سعودی ها و امارتی ها به عنوان خادمان اسرائیل و آمریکا در منطقه هستند.از مشکلات امت اسلام این است که فکر می کنند که آمریکا مدافع حقوق بشر است یا اسرائیل به دنبال صلح است.اسلام واقعی در سایه تبعیت از آمریکا میسر نمی شود.ملت یمن به نبرد خود ادامه می دهد و با آمریکا، اسرائیل و سعودی ها با تمام توان و با عزت و کرامت می جنگد.

عبدالملک الحوثی افزود: بلاک واتر آمریکا طرحی آمریکا مشترک با داعش و القاعده در یمن و کشورهای عربی است.مشروعیتی که آمریکایی ها و سعودی ارمغان آور آن هستند داعش و القاعده و بی ثباتی در جنوب یمن است.نقشی که داعش ایفا می کند از بین بردن کشورها و تضعیف امت اسلامی و خدشه وارد کردن به وجهه آنن و فراهم آوردن زمینه مناسب برای آمریکا و اسرائیل است.

رهبر جنبش انصارالله یمن بیان کرد: موضع ثابت ما در همبستگی با ملت مظلوم فلسطین است و هر گونه تلاش برای عادی سازی روابط با دشمن خیانت و مشارکت با آن در همه جنایاتش است.آمریکا به این علت خواستار ادامه جنگ در یمن است زیرا دشمن همه آزادگان دنیاست.

وی با اشاره به اینکه در باب المندب آمریکایی ها و اسرائیلی ها و سعودی ها و اماراتی ها و داعشی ها و القاعده در کنار یکدیگر جنگیده و کشته شده اند اظهار داشت: همه در یک جبهه و محور می جنگند و طرح واحد دارند.تعامل با آمریکایی ها و اسرائیلی ها مشارکت در همه جنایات آنهاست.

الحوثی تاکید کرد: از همه آزادگان می خواهم که به تلاش های خود برای مقابله با متجاوزان و آزاد سازی همه یمن ادامه دهند.سازمان ملل همسو با غرب حرکت می کند. در مذاکرات سوئیس، سفیر آمریکا با نماینده سازمان ملل در امور یمن تماس می گیرد و خواستار توقف مذاکرات می شود.

وی افزود: جایگزین ثبات و پایداری، تباهی و اشغال کشور از سوی آمریکا و اسرائیل است.ما توان پایداری را داریم و نباید ضعف و سستی به خود راه دهیم.ما بر حق هستیم و برای دفاع از ارزش های و اصول و آزادی مان می جنگیم.سستی به هر اندازه که جنگ ادامه داشته باشد روا نیست.ما تحت هر شرایطی آماده جنگ هستیم.

رهبر جنبش انصارالله بیان کرد: نتیجه حتمی که خداوند وعده آن را بندگان راسخ و استوار خود داده است پیروزی است.