مانور خودرویی بحران و راهداری در گلپایگان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین فراست ضمن تقدیر از دست اندرکاران مانور خودرویی بحران و راهداری که به مناسبت هفته راهداری و حمل و نقل با حضور یگان های خودرویی دستگاه های ذیربط عصر چهارشنبه در گلپایگان برگزار شد، اظهار داشت: ما باید آمادگی مواجه با خطرات را داشته باشیم چراکه ممکن است یک شب از این شب های سرد زمستانی حامل های انرژی مانند گاز قطع شود و ما باید این پیش بینی ها را کرده و آماده اقدام مناسب باشیم.

وی افزود: با برنامه ریزی می توان حوادث غیرمترقبه را با کمترین خسارت پشت سر گذاشت و اگر در راستای مقابله با حوادث و احتمالات آمادگی مطلوب داشته باشیم و برنامه ریزی صورت گیرد می توان امیدوار بود که احتمال آسیب دیدگی جدی برای شهروندان به حداقل برسد.

فرماندار گلپایگان تصریح کرد: برگزاری مانورهای خودرویی بحران و راهداری با همکاری تمامی دستگاه ها و مجموعه های ذیربط برای هر چه آماده تر بودن این مجموعه ها ضروری است و در صورت انجام آنها می توان با اتفاقات ناگوار و غیرمترقبه مقابله کرد.

در ادامه علیرضا اختری، رئیس اداره راه و شهرسازی گلپایگان، از آمادگی این اداره برای انجام مأموریت های محوله در مقابله با بروز بارندگی و آماده سازی جاده ها در ایام سرما خبر داد و افزود: همزمان با ۲۶ آذر تا یکم دی ماه که هفته راهداری و حمل و نقل است همه ساله مانور خودرویی راهداری برای آمادگی هر چه بیشتر کارکنان و دست اندرکاران در شهرستان برگزار می شود.

وی از آمادگی یگان خودرویی و پرسنل اداره راه و شهرسازی در راستای مقابله با حوادث احتمالی سرما خبر داد و تصریح کرد: خودروهای راهداری این اداره به تعداد ۱۴ دستگاه با سه اکیپ در حوزه های مرتبط با این شهرستان مستقر خواهند بود و خدمات دهی به خودروهای عبوری در جاده ها را بر عهده دارند.

اختری از آمادگی مجموعه اداره راه و شهرسازی از ابتدای فصل بارش و سرما تا پایان فروردین خبر داد و افزود: امروز همچنین مانور مدیریت بحران با همکاری دیگر دستگاه های ذیربط برگزار می شود.

رئیس اداره راه و شهرسازی به محل استقرار اکیپ های راهداری در محورهای ورودی و خروجی شهرستان واقع در موته، جاده خمین- گلپایگان و محل اداره راه و شهرسازی اشاره کرد و گفت: عملیات دو هزار کیلومتر برف روبی و نمک پاشی در جاده های حوزه این شهرستان به منظور آماده سازی جاده ها برای تردد ایمن خودروهای عبوری انجام گرفته است.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاران در خصوص تکمیل محور دوبانده موته - گلپایگان اظهار کرد: اتمام باقیمانده این محور هر چند در حوزه اداره راه و شهرسازی گلپایگان نیست و قسمت مربوط به این حوزه به اتمام رسیده و مابقی این محور بر عهده راه و شهرسازی بخش میمه است ولی پیگیری های آن از طریق این اداره در حال انجام است.

اختری ادامه داد: در حال حاضر ما با مشکل عبور ۵ خط لوله گاز از این منطقه مواجه هستیم که در خصوص طراحی های آن با شرکت گاز مذاکر صورت گرفته است و ادامه مسیر به طول ۱۲ کیلومتر با پیشرفت حدود ۸۰ درصد تا مساعد شدن وضعیت جوی و تأمین اعتبار مورد نیاز به پایان خواهد رسید.