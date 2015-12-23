به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علیرضا امینی گفت: مرحله اول آزمون قضاوت سال ۹۴، در ۸آبان ماه و در ۱۶استان کشور و در ۴۳ حوزه امتحانی و با رقابت ۳۰ هزار داوطلب برای تصدی منصب قضا برگزار شد.

وی تصریح کرد: نتایج این آزمون طبق اعلام سازمان سنجش در روزهای پایانی آذر ماه اعلام شد و پس از آن داوطلبان قبول شده در آزمون تشریحی که روز جمعه برگزار خواهد شد، شرکت می کنند.

معاون منابع انسانی قوه قضاییه از تفاوت دفترچه های آزمون تشریحی داوطلبان دانشگاهی و حوزوی خبر داد و گفت: دفترچه آزمون تشریحی جذب عمومی تصدی منصب قضاء قوه قضاییه برای داوطلبان دانشگاهی و حوزوی به طور مجزا تهیه شده است.

وی در خصوص زمان اعلام نتایج آزمون تشریحی تصدی منصب قضاءگفت: اسفند ماه امسال نتایج قبول شدگان اعلام خواهد شد.

گفتنی است؛ دفترچه آزمون تشریحی داوطلبان دانشگاهی حاوی دروس حقوق مدنی و آیین دادرسی مدنی ( یک سوال)، حقوق تجارت (یک سوال)، حقوق جزای عمومی، اختصاصی و آیین دادرسی کیفری(جمعاً ۴ سوال) است که داوطلبان باید در مدت زمان ۱۸۰ دقیقه به سوالات مربوط پاسخ دهند.