  1. جامعه
  2. قضایی و حقوقی
۲ دی ۱۳۹۴، ۱۷:۲۱

دومین مرحله آزمون قضاوت جمعه برگزار می‌شود

دومین مرحله آزمون قضاوت جمعه برگزار می‌شود

معاون منابع انسانی قوه قضاییه از برگزاری دومین مرحله آزمون قضاوت ۹۴در جمعه ۴دی ماه خبر داد و گفت: قبول شدگان در مرحله تستی آزمون قضاوت در آزمون تشریحی شرکت می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علیرضا امینی گفت: مرحله اول آزمون قضاوت سال ۹۴، در ۸آبان ماه و در ۱۶استان کشور و در ۴۳ حوزه امتحانی و با رقابت ۳۰ هزار داوطلب برای تصدی منصب قضا برگزار شد.

وی تصریح کرد: نتایج این آزمون طبق اعلام سازمان سنجش در روزهای پایانی آذر ماه اعلام  شد و پس از آن داوطلبان قبول شده در آزمون تشریحی که روز جمعه برگزار خواهد شد، شرکت می کنند.

معاون منابع انسانی قوه قضاییه از تفاوت دفترچه های آزمون تشریحی داوطلبان دانشگاهی و حوزوی خبر داد و گفت: دفترچه آزمون تشریحی جذب عمومی تصدی منصب قضاء قوه قضاییه برای داوطلبان دانشگاهی و حوزوی به طور مجزا تهیه شده است.

وی در خصوص زمان اعلام نتایج آزمون تشریحی تصدی منصب قضاءگفت: اسفند ماه امسال نتایج قبول شدگان اعلام خواهد شد.

گفتنی است؛ دفترچه آزمون تشریحی داوطلبان دانشگاهی حاوی دروس حقوق مدنی و آیین دادرسی مدنی ( یک سوال)، حقوق تجارت (یک سوال)، حقوق جزای عمومی، اختصاصی و آیین دادرسی کیفری(جمعاً ۴ سوال) است که داوطلبان باید در مدت زمان ۱۸۰ دقیقه به سوالات مربوط پاسخ دهند.

کد مطلب 3008122

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها