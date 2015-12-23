زاهدی برای انتخابات مجلس ثبت نام کرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی زاهدی ظهر چهارشنبه با حضور در فرمانداری کرمان و ثبت نام برای انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه کرمان و راور در جمع خبرنگاران از پی گیری ساماندهی اتباع بیگانه در استان گفت: با اخراج افراد بیگانه غیر مجاز از استان کرمان می توان فرصت های شغلی برای نیروهای بومی ایجاد کرد وضمن آنکه این عمل باعث تقویت امنیت منطقه، پیشگیری از شیوع بیماری و همچنین سلامت جامعه شویم.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با اشاره به منزلت و جایگاه بازنشستگان اظهار کرد: در حوزه فرهنگی نیز تلاش شده است تا سند مهندسی فرهنگی کشور را تهیه و به تصویب مجلس شورای اسلامی برسانیم ضمن آنکه به دنبال بهبود وضعیت اسف بار بازنشستگان و ارتقای جایگاه منزلت فرهنگیان نیز هستیم.

زاهدی افزود: با یاری و مدد مسئولین کشوری و استانی در حوزه اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار، پروژه های بزرگی را پیگیری کردیم که مهمترین آنها می‌توان به پروژه انتقال آب از سه مسیر دریای عمان، بهشت آباد و سد شهیدان امیر تیموری، توسعه فولاد بوتیای کرمان، کارخانه فولاد نورد راور و توسعه کارخانه لاستیک بارزو همچنین پروژه عظیم پتروشیمی فجر کرمان، اشاره کرد.

وی اذعان داشت: می‌خواهیم این پروژه ها را به عنوان خدمتی ماندگار در کارنامه خدمتگذاری به دیار کریمان به یادگار بگذاریم و به دنبال آن هستیم تا بتوانیم استان کرمان را به عنوان پیشرو در تحقق الگوی اقتصاد مقاومتی در دوره جدید مجلس شورای اسلامی کشور مطرح کنیم.

نماینده مردم کرمان و راور در نهمین دوره مجلس شورای اسلامی، راه‌اندازی دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه به منظور حمایت از صنعت گردشگری، توسعه صادرات استان و تقویت مراودات بین المللی را از اقدامات انجام شده در این دوره دانست و تصریح کرد: در پی آن هستیم تا با برنامه ریزی برای ایجاد شرکت های دانش بنیان در حوزه علم و فناوری الگوهای اقتصاد مقاومتی را دراستان کرمان پیاده سازی و تحقق بخشیم.