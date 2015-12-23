  1. استانها
  2. کرمان
۲ دی ۱۳۹۴، ۱۷:۲۴

زاهدی برای انتخابات مجلس ثبت نام کرد

زاهدی برای انتخابات مجلس ثبت نام کرد

کرمان – محمدمهدی زاهدی با حضور در فرمانداری کرمان برای دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی نام نویسی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی زاهدی ظهر چهارشنبه با حضور در فرمانداری کرمان و ثبت نام برای انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه کرمان و راور در جمع خبرنگاران از پی گیری ساماندهی اتباع بیگانه در استان گفت: با اخراج افراد بیگانه غیر مجاز از استان کرمان می توان فرصت های شغلی برای نیروهای بومی ایجاد کرد وضمن آنکه این عمل باعث تقویت امنیت منطقه، پیشگیری از شیوع بیماری و همچنین سلامت جامعه شویم.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با اشاره به منزلت و جایگاه بازنشستگان اظهار کرد: در حوزه فرهنگی نیز تلاش شده است تا سند مهندسی فرهنگی کشور را تهیه و به تصویب مجلس شورای اسلامی برسانیم ضمن آنکه به دنبال بهبود وضعیت اسف بار بازنشستگان و ارتقای جایگاه منزلت فرهنگیان نیز هستیم.

زاهدی افزود: با یاری و مدد مسئولین کشوری و استانی در حوزه اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار، پروژه های بزرگی را پیگیری کردیم که مهمترین آنها می‌توان به پروژه انتقال آب از سه مسیر دریای عمان، بهشت آباد و سد شهیدان امیر تیموری، توسعه فولاد بوتیای کرمان، کارخانه فولاد نورد راور و توسعه کارخانه لاستیک بارزو همچنین پروژه عظیم پتروشیمی فجر کرمان،  اشاره کرد.

وی اذعان داشت: می‌خواهیم این پروژه ها را به عنوان خدمتی ماندگار در کارنامه خدمتگذاری به دیار کریمان به یادگار بگذاریم  و به دنبال آن هستیم تا بتوانیم استان کرمان را به عنوان پیشرو در تحقق الگوی اقتصاد مقاومتی در دوره جدید مجلس شورای اسلامی کشور مطرح کنیم.

نماینده مردم کرمان و راور در نهمین دوره مجلس شورای اسلامی، راه‌اندازی دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه به منظور حمایت از صنعت گردشگری، توسعه صادرات استان و تقویت مراودات بین المللی را از اقدامات انجام شده در این دوره دانست و تصریح کرد: در پی آن هستیم تا با برنامه ریزی برای ایجاد شرکت های دانش بنیان در حوزه علم و فناوری الگوهای اقتصاد مقاومتی را دراستان کرمان پیاده سازی و تحقق بخشیم.

کد مطلب 3008125

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها