۱۶۰۰۰نفردر ایوان کی بیمه درمانی دارند/نگاه ویژه دولت به بخش درمان

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی شادنوش در خلال سفر عصر چهارشنبه محمدباقر نوبخت، معاون رئیس جمهور به ایوان کی و گرمسار برای افتتاح مرکز درمانی امام رضا(ع) ایوان کی، با اشاره به نگاه ویژه دانشگاه علوم پزشکی سمنان به مقوله سلامت، بیان داشت: از ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم تا کنون، یک هزار میلیارد ریال برای طرح های درمانی استان هزینه شده است که این میزان رقمی چشم گیر است.

وی افزود: ارتقاءخدمات درمانی در شهرها و روستاهای غرب استان در زمره اهداف بلند مدت دانشگاه علوم پزشکی سمنان است که خوشبختانه با یاری دولتمردان به ویژه مسئولان ارشد دولت و وزارت بهداشت و درمان این مهم تا حد زیادی تحقق یافته است.

مرکز درمانی امام رضا(ع) پتانسیل مناسبی برای ایوان کی

رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان همچنین درباره مرکز درمانی بستری امام رضا(ع) ایوان کی نیز، گفت: این مرکز دارای ۱۸ هزار مترمربع مساحت و یک هزار و ۱۰۰ مترمربع زیربناست که برای ساخت و تجهیز آن، ۴۳ میلیارد ریال هزینه شده است.

شادنوش با بیان اینکه این مرکز درمانی می تواند تا حد زیادی نیازهای درمانی مردم ایوان کی را برطرف سازد، توضیح داد: این مرکز ۱۰ تختخوابی ارائه‌دهنده خدمات بیمارستانی و بهداشتی است و شامل بخش‌های دندانپزشکی، داروخانه، رادیولوژی، آزمایشگاه، اتاق معاینه پزشکان، اتاق زایمان و ریکاوری، اتاق بستری خانم‌ها و آقایان، بهداشت محیط و بهداشت خانواده می‌شود.

وی افزود: عملیات اجرایی این مرکز درمان بستر از اردیبهشت ماه سال جاری آغاز و امروز نیز به بهره‌برداری رسید.

نگاه دولت به درمان ویژه است

رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان با بیان اینکه نگاه دولت به بحث درمان ویژه است، گفت: در سال ۹۲ حدود ۳۶ پروژه نیمه‌کاره از ۱۵ تا ۷۵ درصد پیشرفت فیزیکی در بخش سلامت استان وجود داشت که خوشبختانه امروز به‌جز مرکز سرطان و سوختگی سمنان، تمام پروژه‌ها افتتاح شده است یا در لیست افتتاح قرار دارد.

شادنوش، با اشاره به توجه دولت به بخش سلامت و رشد شاخص سلامت توضیح داد: در مدت روی کار آمدن دولت یازدهم، بهداشت و درمان از رتبه پانزدهم اولویت های اجرایی دولت به رتبه نخست دست یافته است که این نشان از نگاه ویژه دولت به مقوله درمان است.

وی در خاتمه افزود: نمود این نگاه ویژه را می توان در شهرستان گرمسار دید که در سال ۹۲ تنها ۲۱ طبیب متخصص را در خود می دید اما امروز ۴۷ نفر متخصص در آن فعال هستند.