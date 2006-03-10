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۱۹ اسفند ۱۳۸۴، ۱۵:۰۹

در گفتگو با "مهر" عنوان شد:

پزشكي قانوني مشكل كمبود بودجه و نيروي متخصص دارد

پزشكي قانوني مشكل كمبود بودجه و نيروي متخصص دارد

عمده ترين چالش سازمان پزشكي قانوني كشور كمبود بودجه و نيروي متخصص است كه بر خدمات اين سازمان در سطوح مختلف تاثير منفي گذارده است.

معاون تشخيصي و آزمايشگاهي سازمان پزشكي قانوني در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، با اشاره به فضاي كاري سخت و منحصر به فرد اين سازمان و نداشتن جاذبه كاري لازم براي متخصصان ، گفت: به رغم اينكه پزشكي قانوني جزو سخت ترين گروه هاي پزشكي محسوب مي شود ، مبناي حقوق دريافتي نيروهاي متخصص اين سازمان معادل كاركنان وزارت بهداشت است كه اين امرعدم تمايل پزشكان براي كار در پزشكي قانوني را به دنبال دارد.

دكتر محمد حسن عابدي ، پزشكي قانوني را سازمان جواني دانست كه از عمر آن بيش از 12 سال نمي گذرد و تصريح كرد: چارت پيش بيني شده براي اين سازمان از ابتدا ضعيف بود و تقريبا در تمام عمر سپري شده آن نيز با سياست انقباظي دولت مصادف بوده و به اين ترتيب هميشه معضل كمبود نيرو گريبان گير آن بوده است.   

به گفته وي ، تحريم اقتصادي آمريكا تاثير چنداني براي خريد تجهيزات آزمايشگاهي نداشته ، بلكه كمبود اعتبارات و پرسنل ، ناخواسته بر كيفيت خدمات سازمان پزشكي قانوني تاثير منفي مي گذارد.

معاون تشخيصي و آزمايشگاهي پزشكي قانوني ، كل مراجعات اين سازمان در اولين سال ( 1372) تشكيل آن را حدود 200 هزار مورد عنوان و خاطر نشان كرد: اين آمار در سال جاري به حدود 2 ميليون مورد مراجعه رسيده است.

 

کد مطلب 300813

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