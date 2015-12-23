۱۱۰ میلیارد ریال تسهیلات به حوزه فرش ایلام اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، حشمت الله عسگری عصر چهارشنبه در کمیته فرش استان ایلام در استانداری اظهار داشت: فرش بافی به خصوص در حوزه دستبافت یکی از مهمترین ظرفیتهای استان برای اشتغالزایی است.

وی بیان داشت: برای استفاده از ظرفیت در حوزه فرش در سال جاری ۱۱۰ میلیارد ریال تسهیلات در حوزه فرش اختصاص یافته است.

عسگری با اشاره به اینکه در سال جاری سه هزار و ۱۵۸ متر مربع فرش در استان بافته شده است، افزود: علاوه بر این پنج هزار و ۴۰۰ بافنده نیز از مزایای بیمه برخوردار شده اند.

وی عنوان کرد: توسعه فرش دستبافت به عنوان یکی از مهمترین اولویتهای استان ایلام در دستور کار مسئولان قرار دارد و در این راستا تسهیلات لازم نیز در اختیار بافندگان قرار می گیرد.

معاون امور اقتصادی استانداری ایلام بیان داشت: فرش دستباف ایلام از قدمت بالایی برخوردار بوده است و سالانه بیش از شش هزار مترمربع فرش در استان تولید می شود.

وی افزود: فرش ایلام در سطح کشور و حتی خارج از کشور دارای مشتری های زیادی است و به دلیل کیفیت فرش مورد استقبال قرار می گیرد.