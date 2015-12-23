برگزاری نشست تخصصی اتیسم با رویکرد خانواده

به گزارش خبرگزاری مهر، این نشست با حضور و سخنرانی پروفسور بناری، دکتر جلیلی، دکتر تنکابنی، دکتر شیخالاسلام، دکتر رازجویان، دکتر توکلی، دکتر کمانی، مصباح انصاری و زهره اولادی برگزار میشود.
این نشست از ساعت ۱۶ تا ۱۹:۳۰ روز ۵شنبه سوم دی ماه، در محل مرکز همایشهای رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار خواهد شد.
پرفسور بناری، فارغ التحصيل فیزیولوژی و بیوفیزیک از دانشگاه كمبريج انگليس، مكگيل كانادا، اسلو نروژ، مدير موسسه Neurochlore، محقق برجسته موسسه Inserm مارسي فرانسه، میزبان خانوادههای افراد دارای طیف اختلال اتیسم و همچنین پزشکان، درمانگران و کارشناسان این حوزه خواهد بود.
اتيسم را ميتوان در اوايل کودکي تشخيص داد و معمولاً از سه ماهگي علائم خود را نمايان میسازد. سن طلایی تشخیص اتيسم در سنین دو تا پنج سالگی است و بعد از این سن مشکلات ذهنی و روانی کودکان اتيسم مشاهده میشود.
انجمن اتیسم ایران سازمانی است مردم نهاد که میکوشد با ارتقای سطح دانش جامعه نسبت به این اختلال، ضمن توانبخشی افراد دارای اتیسم و خانوادههای آنها، فضای بهتری را برای زندگی این افراد، همراه با آرامش و امنیت فراهم آورد.
نظر شما