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۲ دی ۱۳۹۴، ۱۷:۳۹

در حاشیه چهارمین کنگره علوم اعصاب ایران برگزار می‌شود

برگزاری نشست تخصصی اتیسم با رویکرد خانواده

برگزاری نشست تخصصی اتیسم با رویکرد خانواده

هم زمان با برگزاری چهارمین کنگره تخصصی علوم اعصاب ایران، نخستین نشست تخصصی اتیسم برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این نشست با حضور و سخنرانی پروفسور بناری، دکتر جلیلی، دکتر تنکابنی، دکتر شیخ‌الاسلام، دکتر رازجویان، دکتر توکلی، دکتر کمانی، مصباح انصاری و زهره اولادی برگزار می‌شود.

این نشست از ساعت ۱۶ تا ۱۹:۳۰ روز ۵شنبه سوم دی ماه، در محل مرکز همایش‌های رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار خواهد شد.

پرفسور بناری، فارغ التحصيل فیزیولوژی و بیوفیزیک از دانشگاه كمبريج انگليس،  مك‌گيل كانادا، اسلو نروژ، مدير موسسه Neurochlore، محقق برجسته موسسه Inserm مارسي فرانسه، میزبان خانواده‌های افراد دارای طیف اختلال اتیسم و همچنین پزشکان، درمانگران و کارشناسان این حوزه خواهد بود.

اتيسم را مي‌توان در اوايل کودکي تشخيص داد و معمولاً از سه ماهگي علائم خود را نمايان می‌سازد. سن طلایی تشخیص اتيسم در سنین دو تا پنج سالگی است و بعد از این سن مشکلات ذهنی و روانی کودکان اتيسم مشاهده می‌شود.

انجمن اتیسم ایران سازمانی است مردم نهاد که می‌کوشد با ارتقای سطح دانش جامعه نسبت به این اختلال، ضمن توانبخشی افراد دارای اتیسم و خانواده‌های آنها، فضای بهتری را برای زندگی این افراد، همراه با آرامش و امنیت فراهم آورد.

کد مطلب 3008140
سیامک صدیقی

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