به گزارش خبرنگار مهر، جاسم جادری بعد از ظهر چهارشنبه در نشست شورای آموزش و پرورش استان هرمزگان با تبریک ایام ولادت پیامبر گرامی اسلام (ص) و هفته وحدت، عنوان کرد: آموزش بدون پرورش راه به جایی نمی برد و هدف از تعلیم و تربیت نیز رسیدن به مرحله پرورش انسان است.

وی ادامه داد: وظیفه آموزش و پرورش در جامعه تنها بر دوش وزارت آموزش نیست و دیگر نهادها نیز باید به این امر مهم کمک کنند و اگر آموزش و پرورش درست شود، دیگر امور جامعه نیز درست خواهد شد.

استاندار هرمزگان افزود: آموزش و پرورش یک نهاد انسان ساز است و معلمان باید آینده سازان این کشور را تربیت کنند که این امر نشان دهده وظیفه مهم آموزش و پرورش است.

جادری در ادامه با اشاره به برخی موارد مطرح شده در این نشست، تصریح کرد: ایجاد هنرستان های فنی در کنار کارخانجات استان هرمزگان باید پیگیری و اجرایی شود تا برای کارخانجات و صنایع موجود در استان، نیروی ماهر تربیت شود.

وی به کاهش شدید قیمت نفت و درآمدهای کشور و کسری بودجه اشاره کرد و اظهار داشت: دولت های موفق در دنیا، از ظرفیت مردم استفاده و آن را به کار گرفته اند و کارهایی که بخش خصوصی می تواند انجام دهد باید به مردم واگذار شود تا کارها بهتر انجام شود.

استاندار هرمزگان همچنین خواستار برآورد اعتبار مورد نیاز برای تامین آب و برق و دیگر امکانات مدارس شهرک پیامبر اعظم (ص) بندرعباس و تصویب آن در شورای آموزش و پرورش استان شد.

علی کرم پور مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان نیز در این نشست با اشاره به ۲۴ تا ۳۰ دی ماه هفته شوراهای آموزش و پرورش، بیان داشت: در این راستا برنامه های متنوعی برای تبیین جایگاه این شورا و استفاده از ظرفیت آن اجرا خواهد شد.

وی شوراهای آموزش و پرورش را از اصلی ترین ارکان این مجموعه دانست و افزود: باید تلاش کنیم تا شورای آموزش و پرورش استان هرمزگان جایگاه اصلی خود را در کشور پیدا کند.

مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان ادامه داد: برگزاری نشست مشترک شورای آموزش و پرورش با فرمانداران استان نیز از دیگر برنامه های پیش بینی شده برای این هفته است.