توده ۸ کیلویی از شکم زن ۴۴ ساله خارج شد

به گزارش خبرنگار مهر، یک توده هشت کیلوگرمی از شکم زن ۴۴ ساله توسط پزشکان بیمارستان آیت الله کاشانی شهرکرد در استان چهارمحال و بختیاری خارج شد.

بزرگ شدن شکم این زن بیمار موجب مراجعه آن به پزشک شده است و طی معاینه پزشک و انجام تصویربرداری های پزشکی وجود توده نامتعارف در شکم این بیمار اثبات شده است که سریعا این بیمار تحت عمل جراحی قرار گرفت.

جراح این زن ۴۴ ساله در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به خارج کردن یک توده هشت کیلویی از شکم این زن بیمار ۴۴ ساله چهارمحالی، اظهار داشت: منشا این توده هشت کیلوگرمی تخمدانی است.

بابک علوی اظهار داشت: طی برسی ها به نظر می رسد که منشا ایجاد این توده در شکم این بیمار تخمدان چپ بوده است.

وی ادامه داد: عمل جراحی به مدت سه ساعت در بیمارستان آیت الله کاشانی شهرکرد با موفقیت انجام شد.

این پزشک اظهار داشت: این بیمار هم اکنون در وضعیت مطلوب به سر می برد.