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۲ دی ۱۳۹۴، ۱۸:۱۷

معاون سیاسی و امنیتی استاندار آذربایجان شرقی:

دشمنان انقلاب اسلامی شیوه‌های جنگی خود را تغییر داده‌اند

دشمنان انقلاب اسلامی شیوه‌های جنگی خود را تغییر داده‌اند

تبریز - معاون سیاسی و امنیتی استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه دشمنان انقلاب اسلامی شیوه های جنگی خود را تغییر داده اند، گفت: دشمن هم اکنون به جنگ نرم و شبیخون فرهنگی روی آورده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید شبستری خیابانی عصر چهارشنبه در اولین همایش استانی اعضای ستاد ساماندهی شئون فرهنگی در مناسبت های مذهبی استان که در تبریز برگزار می شد، اظهار داشت: بحث رعایت شئون فرهنگی اصلی­ترین موضوع ما بعد از انقلاب است و بخش عمده­ای از آن به هیئت­های مذهبی برمی­گردد.

وی در همین راستا ضمن اشاره به نقش و جایگاه هئت های مذهبی در وقوع انقلاب اسلامی ادامه داد: انقلاب اسلامی در بطن دسته های کوچک، اما بسیار بزرگ، معنوی و برگرفته از نهضت عاشورا و نهضت حسینی شکل گرفت و تونست با صلابت و قدرت تمام در مقابل قدرت های بزرگ جهان روی پای خود بایستد.

وی در همین راستا این پیروزی انقلاب و نظام اسلامی را ما حصل خون هزاران شهید گلگون کفن، نشات گرفته از همان هیئت های مذهبی و حسینی دانست و گفت: امنیت و آرامش کشور را مدیون خون شهیدان و مردمی هستیم که جوانان خود را فدای این نظام نمودند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری آذربایجان شرقی در ادامه با بیان این که دشمنان انقلاب هیچگاه نخوابیده و سکوت نکرده­اند و همواره های شیوه های جنگی خود را تغییر داده اند، ابراز داشت: این دشمنان زمانی جنگ سخت را درپیش گرفته بودند، اما هم اکنون شیوه جنگی خود را عوض کرده و به جنگ نرم و به فرمایش مقام معظم رهبری به شبیخون و ناتوی فرهنگی مبدل ساخته اند.

وی در همین خصوص ادامه داد: هر چند توان نظامی ما خیلی بالاست، اما باید متوجه باشیم که دشمنان از توان نظامی ما نمی­ترسند و نگرانی آن ها نسبت به طرز فکر، بینش ما، نشر این دیدگاه و فرهنگ است. از این رو آنان تمام قوای خود را عزم کرده­اند تا با جلوگیری از نشر این دیدگاه؛ دسته ها و فرقه­های انحرافی را به نام اسلام و دینی که در حال گسترش در تمامی کشورهای دنیاست، شکل دهند و نشان دهند که خود مسلمانان به جان یکدیگر افتاده و خود همدیگر را از بین می برند.

شبستری خیابانی هدف از این برنامه ریزی ها و توطئه ها را ریشه کن کردن نهضت پویای شیعه، این جنبش بزرگ فکری دنیا و مخدوش کردن چهره اسلام دانست و با بیان این که مملکت ما صاحب دارد و قطعا دست غیبی برآن سایه افکنده گفت: دشمنان برای جلوگیری از نفوذ اسلام به سایر نقاط جهان، سعی دارند، اسلام مبتنی بر دین اخوت و برادری را به عنوان دین جنگ و خونریزی جلوه دهند و اما آن ها غافل اند که مطمئنا این کار شدنی نیست.

وی در ادامه با بیان این که قلب مردم و جوانان ما لبریز از اسلام و نهضت حسینی است و دشمنان سعی دارند تا از طریق شکل دادن به گروه­های انحرافی به این قلوب نفوذ کنند با تاکید بر مراقبت و هوشیاری هیئت های مذهبی افزود: ما باید مراقب ورود گروه­ها، افکار و نهضت­های انحرافی به هیئت­های مذهبی باشیم و اجازه ندهیم که آنان با ایجاد بدعت های مذهبی و انحرافات در پیش گرفته، با توزیع کتاب­های مذهبی در مساجد و کم رنگ ساختن نقش مبلغین مذهبی و روحانیت به  قلب مردم و جوانان ما نفوذ کنند.

شبستری خیابانی در بخش پایانی سخنان خود با انتقاد از کشیده شدن هیئت های مذهبی به خیابان ها و دسته ای شدن شان ابراز داشت: متاسفانه مساجد خالی شده اند و هیئت های مذهبی از مساجد بیرون کشیده شده و به حسینیه ها و خیابان ها سوق داده شده اند و این برازنده استان ما که پایتخت و مهد شیعه است نبوده و نباید در استان ما اتفاق بیفتد.

وی در پایان با تاکید بر نشان دادن معرفت حسینی در جامعه تصریح کرد: هدف فقط عزاداری و مداحی نیست و باید در نحوه برگزاری عزاداری ها دقت شود و از بعضی لحن ها و آهنگ­های طاغوتی در قالب اشعارحسینی پرهیز شود.

شبستری خیابانی در ادامه ضمن تشریح آسیب­های موجود در عرصه مداحی و صحبت­های خیابانی و انتقاد از استفاده تبلیغاتی کاندیداهای تبلیغاتی و هدیه بردن آنان به این هیئت ها و معرفی خود از طریق دستگاه های اباعبدالله الحسین اظهار داشت: این آسیب ها باعث طرد جوانان از هیئت­ها و مساجد می­شوند و هیئت های مذهبی را به سویی سوق می دهند و افکار، نگرش های جناحی و منفی، نظرات شخصی افراد را به مردم می رسانند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری آذربایجان شرقی در پایان ضمن انتقاد از مطرح شدن مسائل انحرافی و خرافه ای از سوی برخی گروه های مبلغ و تاکید بر ضرورت آموزش افراد تاثیرگذار در این حوزه، استفاده از اشعار سنتی و ابزارهای نوآورانه و حضور علما، افراد صاحب آگاهی و بصیرت در شبکه های مجازی و اجتماعی، شبکه های مجازی را یکی از این روش ها دانست و اظهار داشت: حضور این افراد مانع از ایجاد شبهه های دینی و ایجاد خلا فکری و فرهنگی در عرصه مجازی می شود.

کد مطلب 3008169

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