به گزارش خبرنگار مهر، سعید شبستری خیابانی عصر چهارشنبه در اولین همایش استانی اعضای ستاد ساماندهی شئون فرهنگی در مناسبت های مذهبی استان که در تبریز برگزار می شد، اظهار داشت: بحث رعایت شئون فرهنگی اصلی­ترین موضوع ما بعد از انقلاب است و بخش عمده­ای از آن به هیئت­های مذهبی برمی­گردد.

وی در همین راستا ضمن اشاره به نقش و جایگاه هئت های مذهبی در وقوع انقلاب اسلامی ادامه داد: انقلاب اسلامی در بطن دسته های کوچک، اما بسیار بزرگ، معنوی و برگرفته از نهضت عاشورا و نهضت حسینی شکل گرفت و تونست با صلابت و قدرت تمام در مقابل قدرت های بزرگ جهان روی پای خود بایستد.

وی در همین راستا این پیروزی انقلاب و نظام اسلامی را ما حصل خون هزاران شهید گلگون کفن، نشات گرفته از همان هیئت های مذهبی و حسینی دانست و گفت: امنیت و آرامش کشور را مدیون خون شهیدان و مردمی هستیم که جوانان خود را فدای این نظام نمودند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری آذربایجان شرقی در ادامه با بیان این که دشمنان انقلاب هیچگاه نخوابیده و سکوت نکرده­اند و همواره های شیوه های جنگی خود را تغییر داده اند، ابراز داشت: این دشمنان زمانی جنگ سخت را درپیش گرفته بودند، اما هم اکنون شیوه جنگی خود را عوض کرده و به جنگ نرم و به فرمایش مقام معظم رهبری به شبیخون و ناتوی فرهنگی مبدل ساخته اند.

وی در همین خصوص ادامه داد: هر چند توان نظامی ما خیلی بالاست، اما باید متوجه باشیم که دشمنان از توان نظامی ما نمی­ترسند و نگرانی آن ها نسبت به طرز فکر، بینش ما، نشر این دیدگاه و فرهنگ است. از این رو آنان تمام قوای خود را عزم کرده­اند تا با جلوگیری از نشر این دیدگاه؛ دسته ها و فرقه­های انحرافی را به نام اسلام و دینی که در حال گسترش در تمامی کشورهای دنیاست، شکل دهند و نشان دهند که خود مسلمانان به جان یکدیگر افتاده و خود همدیگر را از بین می برند.

شبستری خیابانی هدف از این برنامه ریزی ها و توطئه ها را ریشه کن کردن نهضت پویای شیعه، این جنبش بزرگ فکری دنیا و مخدوش کردن چهره اسلام دانست و با بیان این که مملکت ما صاحب دارد و قطعا دست غیبی برآن سایه افکنده گفت: دشمنان برای جلوگیری از نفوذ اسلام به سایر نقاط جهان، سعی دارند، اسلام مبتنی بر دین اخوت و برادری را به عنوان دین جنگ و خونریزی جلوه دهند و اما آن ها غافل اند که مطمئنا این کار شدنی نیست.

وی در ادامه با بیان این که قلب مردم و جوانان ما لبریز از اسلام و نهضت حسینی است و دشمنان سعی دارند تا از طریق شکل دادن به گروه­های انحرافی به این قلوب نفوذ کنند با تاکید بر مراقبت و هوشیاری هیئت های مذهبی افزود: ما باید مراقب ورود گروه­ها، افکار و نهضت­های انحرافی به هیئت­های مذهبی باشیم و اجازه ندهیم که آنان با ایجاد بدعت های مذهبی و انحرافات در پیش گرفته، با توزیع کتاب­های مذهبی در مساجد و کم رنگ ساختن نقش مبلغین مذهبی و روحانیت به قلب مردم و جوانان ما نفوذ کنند.

شبستری خیابانی در بخش پایانی سخنان خود با انتقاد از کشیده شدن هیئت های مذهبی به خیابان ها و دسته ای شدن شان ابراز داشت: متاسفانه مساجد خالی شده اند و هیئت های مذهبی از مساجد بیرون کشیده شده و به حسینیه ها و خیابان ها سوق داده شده اند و این برازنده استان ما که پایتخت و مهد شیعه است نبوده و نباید در استان ما اتفاق بیفتد.

وی در پایان با تاکید بر نشان دادن معرفت حسینی در جامعه تصریح کرد: هدف فقط عزاداری و مداحی نیست و باید در نحوه برگزاری عزاداری ها دقت شود و از بعضی لحن ها و آهنگ­های طاغوتی در قالب اشعارحسینی پرهیز شود.

شبستری خیابانی در ادامه ضمن تشریح آسیب­های موجود در عرصه مداحی و صحبت­های خیابانی و انتقاد از استفاده تبلیغاتی کاندیداهای تبلیغاتی و هدیه بردن آنان به این هیئت ها و معرفی خود از طریق دستگاه های اباعبدالله الحسین اظهار داشت: این آسیب ها باعث طرد جوانان از هیئت­ها و مساجد می­شوند و هیئت های مذهبی را به سویی سوق می دهند و افکار، نگرش های جناحی و منفی، نظرات شخصی افراد را به مردم می رسانند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری آذربایجان شرقی در پایان ضمن انتقاد از مطرح شدن مسائل انحرافی و خرافه ای از سوی برخی گروه های مبلغ و تاکید بر ضرورت آموزش افراد تاثیرگذار در این حوزه، استفاده از اشعار سنتی و ابزارهای نوآورانه و حضور علما، افراد صاحب آگاهی و بصیرت در شبکه های مجازی و اجتماعی، شبکه های مجازی را یکی از این روش ها دانست و اظهار داشت: حضور این افراد مانع از ایجاد شبهه های دینی و ایجاد خلا فکری و فرهنگی در عرصه مجازی می شود.