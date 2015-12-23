به گزارش خبرنگار مهر، نشست تخصصی بررسی تغییرات آیین‌نامه مسابقات سراسری قرآن کریم چهارشبه با حضور داوران و اساتید مطرح در جمع خبرنگاران در کرمانشاه برگزار شد.

مسئول کمیته فنی هیئت داوران مسابقات سراسری قرآن در این نشست اظهار داشت: هر کار بزرگی نیاز به بازنگری دارد و در زمینه مسابقات قرآنی نیز به این ترتیب است که پس از برگزاری هر‌ دوره با رفع ضعف‌ها و تقویت نقاط قوت بتوانیم در رعایت عدالت و اجرای بهتر گامی مثبت برداریم.

کریم دولتی افزود: تعداد صفحات آیین نامه‌ها ببه بیش از ۴۰ برگ افزایش یافته و هر بخش آن نیز مراحل مختلفی را طی کرده ا که به جهت افزایش سطح مسابقات است.

وی گفت: با پیروی از سخنان مقام معظم رهبری در خصوص توجه بیشتر به معانی و‌مفاهیم قرآن و تلاوت ها نگاه خود را معنا محور قرار دادیم تا تقویت بیشتری در این مورد صورت بگیرد.

دولتی گفت: برخی تحولات به آیین نامه ها مرتبط می باشد و از آنجا که اغلب تداخل و یا ابهاماتی در برخی بندها وجود داشت شفاف‌سازی آنها ممکن است این برداشت وبازتابها را از سوی متسابقین ایجاد کند.

مسئول کمیته فنی هیئت داوران مسابقات سراسری قرآن افزود: بعد از ابلاغ آیین نامه جدید به صورت گسترده‌ای در کل مسابقات اجرایی خواهد شد و‌ ممکن است برخی بخش های این آیین نامه بومی سازی شود که با توافق نظر داورها نیز همراه شده است.

این مسئول اظهار کرد: البته این آیین نامه جدید نیز نیاز به برخی اصلاحات جدی دارد تا عدالت و نظم مورد نظر بر بخش های آن حاکم شود و رضایت و قابل اعمال باشد.

در ادامه این نشست استاد احمد ابوالقاسمی اظهار داشت: معتقدم این آیین‌نامه ها هدفمند و سازنده است اما برخی متسابقین اطلاعات کافی از جزئیات آن نداشته و یا فرصت آشنایی بیشتر با قوانین را نداشتند.

کارشناس فنی این دوره از مسابقات تصریح کرد: طبیعی است که در سال‌ اولیه اجرای این آیین نامه اطلاع رسانی مناسب صورت نگیرد اما در یا سالهای بعد با افزایش اطلاعات متسابقین بازتاب و استقبال بهتری خواهد داشت.

استاد ابوالقاسمی خاطر نشان کرد: تحول در این آیین نامه ها افزایش تنوع در تلاوت ها را نیز به همراه خواهد داشت و بر رونق این محافل افزوده خواهد شد.

این کارشناس قرآن گفت: اکثر اساتید شرکت کننده در این مسابقات از متسابقین و فعالان قرآنی سی سال پیش هستند و‌ خود را موظف دانسته اند که راه را برای استقبال و حضور بیشتر علاقمندان در این عرصه هموار کنند تا ضمن آشنایی با مفاهیم قرآن تلاوت ها را نیز متحول و جذاب کنند.

همچنین در ادامه نشست حجت الاسلام محمد رضا شهیدی پور داور بین المللی مسابقات قرآن اظهار داشت: اولویت های داوری در امسال با تلاوت های معنا محور است که نگاهی با رویکرد و هدف تحول در این دوره از مسابقات را به همراه دارد.

داور بین المللی مسابقات قرآن تصریح کرد: امسال جایزه « استاد علامی» به حافظان و‌ قاریان برتری که از نظر اخلاق قرآنی و‌توجه به معانی و مفاهیم قرآن اهتمام بیشتری داشته اند تعلق خواهد گرفت.

این استاد و مدرس قرآن کریم افزود: همچنین مدعوین شرکت کننده که تلاوت ها را می شنوند در مسابقه پیامکی در روز نهایی مراحل مسابقات به نوعی همه به ویژه داوران را از نظر خود نسبت به تلاوت ها آگاه خواهند کرد و با اهدا جایزه مورد تشویق قرار خواهند گرفت.

حجت الاسلام شهیدی پور اظهار داشت: امسال مسابقات سه بخشی برگزار شد و با این تدبیر بیش از ۵ نفر و حتی گاهی تا ۸ برگزیده منتخب نیز داشتیم.

جت الاسلام شهیدی پور گفت: هر ساله تنها تعدادی از متسابقین از استانهای ممتاز در مسابقات حضور داشتند با توجه به آیین نامه جدید می توان شرایط بیشتری فراهم کرد که این نخبگان امکان شرکت در مسابقات را هر سال به صورت مستمر داشته باشند تا روحیه رقابت طلبی و انگیزه فعالیت قرآنی در آنها زنده نگه داشته شود.

وی با اشاره به اینکه ۱۰ درصد از شرکت کننده گان مسابقات کشوری امسال افراد جدیدی می باشند، افزود: آیین نامه این مسابقات هر ۵ سال یک بار مورد بازبینی قرار می گیرد و امسال با تحولات جدید شاهد اثر بخشی آن در اجرای بهتر می باشیم چرا که نکات کلیدی فراوانی از جمله نحوه عدالت بیشتر در داوری ها و شیوه اعمال مسابقات با روش های نوین حائز اهمیت است.

این مسئول ادامه داد: این آیین نامه تدوین و تنظیم شده قابل اعمال در همه استان‌ها و حتی مجامع بین المللی است اما در بخش استانی می تواند نگاه های ویژه ای نیز داشته باشد.

این داور بین المللی اظهار داشت: آیین نامه تنظیم شده جدید در این مرحله از مسابقات کشوری اعمال شد و به قدری مستحکم و کاربردی است که دیگر کشورهای جهان اسلام و فعال در عرصه قرآنی نیز می توانند از این آیین نامه الهام بگیرند و مورد استفاده در مسابقات بین المللی قرار دهند.