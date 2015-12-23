۴۵ کاندیدا در گیلان برای رقابت در انتخابات مجلس ثبت نام کردند

فرماندار رشت با بیان اینکه ثبت نام از داوطلبان شرکت در انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در ۱۱ حوزه انتخابیه اصلی و ۵ حوزه انتخابیه فرعی در استان گیلان انجام می شود به خبرنگار مهر گفت: با گذشت پنج روز از مهلت ثبت نام داوطلبان مجلس، ۱۷۲ نفر کاندیدا برای شرکت در این رقابت انتخاباتی در گیلان ثبت نام کرده اند.

عیسی مهدوی افزود: تعداد ثبت نام کنندگان امروز در سطح استان ۴۵ نفر بوده است.

نام نویسی از داوطلبان نمایندگی دهمین دوره مجلس شورای اسلامی تا روز جمعه چهارم دی ماه ادامه دارد.

همچنین صلاحیت کاندیداها تا ۱۴دی ماه توسط هیات های اجرایی بررسی می شود و افراد رد صلاحیت شده از ۱۶ تا ۱۹ دی ماه فرصت دارند تا اعتراض خود را ارائه دهند.

شورای نگهبان نظر نهایی خود را نسبت به اعتراضات تا ۱۶ بهمن اعلام خواهد کرد.

اسامی نهایی کاندیداها در ۲۰ بهمن از طرف شورای نگهبان به وزارت کشور اعلام می شود و این وزارتخانه وظیفه دارد تا اسامی نامزدهای دارای صلاحیت را تا ۲۷ بهمن به حوزه های انتخابیه در استان های مورد نظر اعلام کند.

زمان تبلیغات نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی از ۲۹ بهمن تا پنجم اسفند به مدت یک هفته خواهد بود.

گیلان با جمعیتی حدود دو میلیون و ۵۰۰ هزار نفر، ۱۳ نماینده در مجلس شورای اسلامی دارد.