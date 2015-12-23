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۲ دی ۱۳۹۴، ۱۸:۳۰

فرماندار عسلویه:

اجرای اقدامات پیشگیرانه حوادث غیرمترقبه در عسلویه ضروری است

اجرای اقدامات پیشگیرانه حوادث غیرمترقبه در عسلویه ضروری است

بوشهر - فرماندار شهرستان عسلویه گفت: اجرای اقدامات پیشگیرانه حوادث غیرمترقبه در عسلویه ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله نادری عصر چهارشنبه در نشست کمیته مدیریت بحران شهرستان عسلویه ضمن تبریک هفته وحدت، با اشاره به آمادگی و هماهنگی تمام دستگاه‌ها و شرکت‌های منطقه، تاکید کرد: پیروی همه دستگاه‌های مشارکت کننده در هنگام وقوع بحران از یک مدیریت واحد امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.

وی افزود: برای تسهیل در امر خدمات‌رسانی در هنگام وقوع حادثه و استفاده مناسب از امکانات و تجهیزات، داشتن مدیریت یکپارچه لازم و اساسی است.

نادری به اقدامات پیشگیرانه در نقاط حادثه خیز شهرستان اشاره و تصریح کرد: با شناسایی شدن این نقاط و انجام اقدامات لازم، می‌توان ضریب ایمنی این نقاط در حوادث مشابه دیگر بالا برد.

رئیس کمیته بحران شهرستان عسلویه مهم‌ترین هدف در مدیریت شرایط بحرانی را رضایت‌مندی مردم دانست و گفت: عادی کردن شرایط در کوتاه‌ترین زمان ممکن و دادن آرامش خاطر به مردم مهم‌ترین اولویت‌هایی است که باید در این شرایط مورد نظر تمام عوامل خدمات رسان باشد و از آن پیروی شود.

فرماندار عسلویه ابراز امیدواری کرد: با رفع نقاط حادثه خیز در هنگام وقوع حوادث غیرمترقبه ضریب ایمنی و در نهایت آرامش خاطر در مردم را بالا برد.

کد مطلب 3008178

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