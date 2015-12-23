به گزارش خبرنگار مهر، الهه موالی زاده ظهر امروز در جلسه راهکارهای تحقق مشارکت حداکثری مردم در انتخابات مجلس خبرگان و شورای اسلامی با حضور حجت الاسلام علی اکبر ناطق نوری در سالن جلسات شهید هاشمی استانداری خوزستان اظهار کرد: طی مدت های اخیر سهم ۳۰ درصدی حضور زنان در مجلس مطرح شده ولی بستر و زمینه تحقق این مسئله نیز باید در جامعه مطرح شود.

وی افزود: شرایط به گونه ای شده که در حال حاضر سهم مدیریتی زنان در جامعه کمرنگ است. البته استاندار خوزستان یک حرکت جانانه ای را در بحث مدیریت زنان با انتصاب هشت بخشدار زن انجام داد.

مشاور امور بانوان استانداری خوزستان تصریح کرد: امیدوارم که این انتصابات برای زنان و دختران این جامعه بسیار مناسب و مفید باشد.

موالی زاده بیان کرد: ۶۸ درصد فارغ التحصیلان این جامعه را دختران شکل می دهند و نیمی از جامعه هم هستند. بنابراین از حجت الاسلام ناطق نوری سوالی دارم و آن هم این است که برای سهم حضور ۳۰ درصدی زنان در مجلس چه مکانیزمی انجام شد.

وی عنوان کرد: هم اکنون بحث حضور زنان در مجلس خبرگان هم مطرح است. بنابراین باید از حضور زنان عالم در مجلس خبرگان حمایت جدی شود که از حضور بزرگان در منصب های مهم اعتقادی و غیره استفاده کنیم.