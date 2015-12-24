فعالیت ۱۱ باشگاه ساوجبلاغ در لیگ های فوتبال استانی و کشوری

رجب معدنی درگفتگو با مهر، اظهار کرد: علاوه برحضور پررنگ تیم های باشگاهی در سطح لیگ فوتسال وفوتبال استان یک نماینده در لیگ دو فوتبال کشور داریم و این موضوع نشان می دهد ساوجبلاغ پایگاه قابل اتکایی برای فوتبال البرز محسوب می شود.

وی با ابراز خرسندی از برگزاری مسابقات فوتبال شهرستان در رده های مختلف گفت: لیگ فوتبال شهرستان از رده نوجوانان تا بزرگسالان با حضور باشگاه های ثبت شده به انجام رسید و خوشبختانه با کمترین مورد انضباطی تیم های برتر خود را شناخت.

معدنی افزود: با پایان لیگ فوتبال در تدارک برگزاری لیگ فوتسال هستیم و به زودی این رقابت ها نیز با حضور باشگاه های ثبت شده به انجام می رسد.

معدنی برگزاری نخستین بار فستیوال مدارس فوتبال را یکی دیگر از دستاورد های این شهرستان عنوان کرد و گفت: برای نخستین بار در تابستان امسال فستیوال مدارس فوتبال را با حضور ۶ مدرسه مجوز دار برگزار کردیم و با استقبال خوب خانواده ها روبرو شد.

رییس هیئت فوتبال شهرستان ساوجبلاغ با بیان اینکه در حال حاضر ۱۰ تیم از این شهرستان در لیگ های فوتبال و فوتسال البرزحاضر هستند گفت: پس از کرج از نظر تعداد تیم حاضر در لیگ های استانی جایگاه دوم را داریم.

معدنی با اشاره به اینکه در حال حاضر نزدیک به ۶۰ درصد تیم های این شهرستان ثبت شرکتی شده اند گفت: ما با جدیت ساماندهی فوتبال را در دستور کار قرار داده ایم به نحوی که به بسیاری از تیم ها اجازه حضور در لیگ های شهرستان را ندادیم و در برخی رده ها مسابقات را با ۴ تیم برگزار کردیم تا پایبندی به ضوابط را سرلوحه کارمان داشته باشیم.

رییس هیئت فوتبال ساوجبلاغ کیفی شدن فوتبال را ثمره قانون مداری عنوان کرد و گفت: به نظرم سال ۹۴ برای فوتبال ساوجبلاغ به خوبی پیش رفته است و امیدوارم با اجرای سایر برنامه ها و موفقیت تیم های شهرستان در لیگ های استانی کامل شود.

وی در پایان به حضور یاران غدیر هشتگرد در لیگ کشور اشاره کرد و گفت: خوشحالم که تیمی از این شهرستان در لیگ دو کشور حاضر است، ما آنچه در توانمان بوده است برای کمک به این باشگاه ارائه کرده ایم و امیدوارم با فراهم شدن شرایط میزبانی در شهرستان بتوانیم پذیرای بازی های خانگی یاران غدیر در هشتگرد باشیم.