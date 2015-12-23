دولت باید به قم نگاه ویژه‌ داشته باشد/ تأکید بر فعالیت فرهنگی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهرداری قم، آیت الله العظمی لطف الله صافی گلپایگانی در دیدار شهردار قم و برخی از اعضای شورای اسلامی شهر و تعدادی از مدیران ارشد شهرداری، قم را آبروی نظام اسلامی دانست و عنوان کرد: دولت باید نگاه ویژه‌ای به این شهر داشته باشد تا با اهتمام و تخصصی که در مدیران شهری وجود دارد شاهد عمران و آبادانی مطلوب شهر قم باشیم.

وی با بیان این‌که شهر قم بیشتر از وضعیت فعلی نیازمند کمک و مساعدت می‌باشد، ابراز داشت: وجود حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) و حوزه‌های علمیه برای همه شیعیان افتخار است و این باید حفظ شده و بر رونق آن افزوده شود.

این مرجع تقلید در ادامه، اهمیت ویژه مسجد امام حسن عسگری(ع) در جوار بارگاه مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) را مورد توجه قرار داد و تصریح کرد: این مسجد یکی از افتخارات شیعیان است و امیدواریم تا ظهور حضرت ولی عصر(عج) پایدار باقی بماند.

آیت الله صافی گلپایگانی تأکید کرد: دنیای اسلام حوزه علمیه را به شهر قم می‌شناسد و این ضرورت آبادانی و اجرای کار فرهنگی در این شهر را می‌رساند.

وی ادامه داد: شهر قم وضعیتی استثنایی و خاص دارد و چنانچه کسی تاریخ آن را مطالعه کند، متوجه اهمیت ویژه آن برای شیعیان و ائمه معصومین (ع) می‌شود.

باید از گسترش معماری غربی خودداری کرد

شهردار قم نیز در این دیدار گفت: خدمت در شهر قم موهبتی الهی است و باید قدر این موهبت را بدانیم.

مرتضی سقائیان نژاد، ضمن تقدیر از حمایت‌های علماء و مراجع از مدیریت شهری افزود: این حمایت‌ها باعث دلگرمی هرچه بیشتر مسئولین برای خدمتگزاری می‌شود.

وی خدمت به قم را خدمت به اهل بیت عصمت و طهارت(ع) دانست و گفت: در برنامه‌های بلندمدتی که برای شهر قم تنظیم و تهیه گردیده در صدد هستیم شهر قم را به عمران و آبادانی که درشان جهان تشیع باشد نزدیک‌تر نماییم.

شهردار قم با اشاره به اینکه برای توسعه و آبادانی شهر و حل مشکلات شهری نیازمند بازگشایی معابر در نقاط مختلف هستیم بیان کرد: در اجرای پروژه‌های شهری مطالبات به حق مردم پرداخت می‌شود.

سقائیان‌نژاد در ادامه تقویت اماکن مذهبی در شهر قم را مورد توجه قرار داد و افزود: اماکن مذهبی شهر قم باید در حدشان این شهر باشد.

وی در ادامه به گسترش معماری اسلامی در شهر قم اشاره کرد و افزود: باید از گسترش معماری غربی که با فرهنگ ایرانی اسلامی ما در تضاد است تا حد امکان خودداری نموده تا جایی که معماری سطح شهر با ساختار اسلامی، دینی و بومی شهر همخوانی داشته باشد.