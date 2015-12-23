مهدی رحمتی یک ماه خانه نشین شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت رسمی مهدی رحمتی، آسيب ديدگي مهدي رحمتي در ديدار با تراکتورسازی در نیمه نهایی جام حذفی فوتبال ایران روی داد.

این دیدار روز سه شنبه در ورزشگاه یادگار امام (ره) برگزار شد که طی آن استقلال با دو گل سجاد شهباززاده از سد میزبان خود گذشت و به دیدار پایانی راه یافت.

كاپيتان استقلال با وجود درد شديد، لنگ لنگان تا پايان مسابقه در زمين ماند اما صبح چهارشنبه، جهت بررسي آسيب ديدگي خود راهي كلينيكك فيزيوتراپي استقلال شد.

دكتر امين نوروزی، معاون پزشكی باشگاه استقلال، در گفتگو با سايت اختصاصي مهدي رحمتي در همين خصوص گفت: پس از انجام معاينات باليني و گرفتن ام آر آي، مشخص شد تاندون يكي از عضلات چهار سر ران رحمتي در قسمت فوقاني به طول ٩ سانت دچار آسيب شده است. به همين دليل اين بازيكن بايد چهار هفته به فيزيوتراپي و درمان بپردازد تا مهياي بازگشت به ميادين شود.