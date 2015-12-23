ثبت نام ۸۴ نفر برای انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان زنجان

بهروز مهدوی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر افزود: ثبت‌نام از داوطلبان مجلس شورای اسلامی از ۲۸ آذرماه شروع‌شده و تا هفتم دی‌ماه ادامه دارد.

وی اظهار کرد: درپنجمین روز از ثبت‌نام برای انتخابات مجلس شورای اسلامی ۲۰ نفر از استان زنجان ثبت‌نام کرده‌اند که همگی آقا هستند.

مهدوی افزود: از تعداد ۸۴ نفری که تا به امروز برای مجلس شورای اسلامی ثبت‌نام کرده‌اند، که از این تعداد ۷۴ نفر آقایان و ۱۰ نفر را بانوان تشکیل می‌دهند که حضور بانوان بسیار چشمگیر و گسترده بوده است و نشان می‌دهد حضور بانوان در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی پررنگ می‌شود.

مدیرکل انتخابات استانداری زنجان گفت: در استان زنجان چهار حوزه انتخابیه اصلی و ۱۳ حوزه فرعی داریم و داوطلبان می‌توانند به چهار حوزه انتخابیه زنجان و طارم، ماه‌نشان و ایجرود، ابهر و خرمدره و همچنین خدابنده مراجعه کرده و مدارک خود را ارائه کنند.

دواطلبان ثبت نام کننده در خبرگان رهبری در استان زنجان در مجموع به ۱۷ نفر رسید

مهدوی در ادامه از ثبت‌نام ۱۰ نفر تا این لحظه برای شرکت در انتخابات مجلس خبرگان رهبری در استان زنجان در هفتمین روز خبر داد و تأکید کرد: در این روز ۹ نفر آقا و یک نفر خانم شرکت کرده است.

وی افزود: در مجموع تاکنون ۱۷ نفر در مجلس خبرگان رهبری در استان شرکت کرده اند.

مهدوی بیشترین فراوانی سنی داواطلبان ثبت نام کننده در انتخابات مجلس خبرگان رهبری را ۴۱ تا ۴۵ سال اعلام کرد و گفت: یک نفر دواطلب شرکت در انتخابات خبرگان رهبری دارای سن بالای ۷۵ سال است.

مدیرکل انتخابات استانداری زنجان افزود: انتخابات مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی همزمان هفتم اسفند سال جاری برگزار خواهد شد.

وی گفت: استان زنجان در مجلس خبرگان یک نماینده و در مجلس شورای اسلامی نیز پنج نماینده خواهد داشت.

مدیرکل انتخابات استانداری زنجان از دواطلبان ثبت‌نام برای انتخابات مجلس شورای اسلامی خواست ثبت‌نام خود را به روزهای پایانی موکول نکنند.

مهدوی افزود: در روز هفتم اسفندماه درمجموع ۱۵ هزار نفر در استان زنجان در برگزاری انتخابات نظارت خواهند داشت.

از حوزه انتخابیه زنجان و طارم دو نفر، یک نفر از حوزه انتخابیه ابهر، خرمدره و سلطانیه، یک نفر از حوزه انتخابیه ماهنشان و ایجرود و یک نفر از شهرستان خدابنده به مجلس شورای اسلامی راه می یابند.