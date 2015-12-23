توسعه ورزش جانبازان به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولان، اولین جلسه شورای عالی توسعه ورزش جانبازان و معلولان بعدازظهر امروز در وزارت ورزش و جوانان و پیرامون بررسی مفاد آیین نامه ترویج فرهنگ حضور و حمایت از سلامتی نشاط توانمندسازی و افتخار آفرینی جانبازان و معلولان برگزار شد.

در نشست شورای عالی توسعه ورزش جانبازان و معلولان که با حضور نصرالله سجادی، معاونت ورزش قهرمانی وزارت ورزش، رباب شهریان، معاونت ورزش بانوان وزارت، بهرام افشارزاده، مشاور و مدیرکل حوزه وزارت، گرشاسبی، مشاور وزیر، محمود خسروی وفا، رئیس فدراسیون جانبازان و معلولان، روسای فدراسیون های نابینایان، کم‌بینایان، ناشنوایان پیوند اعضا و بیماری‌های خاص و نیز نمایندگان وزارتخانه ها و سازمان های ذیربط برگزار شد، مفاد آیین نامه این شورا مورد بررسی قرار گرفت.

صفارزاده، نایب رئیس فدراسیون ورزش‌های جانبازان و معلولان، در خصوص تصویب این آیین نامه گفت: آیین‌نامه شورا با هدف حمایت و مشارکت ملی در موضوع ورزش جانبازان و معلولان به تصویب شورای فرهنگ عمومی کشور رسیده و در آن برای همه دستگاه‌هایی که به نحوی از بودجه دولت در امر ورزش استفاده می‌کنند وظایفی عنوان شده و چناچه این آیین نامه به سوی تحقق پیش برود به زودی شاهد تحول اساسی در ورزش جانبازان و معلولان در بخش قهرمانی و همگانی و نیز توسعه زیرساخت ها خواهیم بود.

وی مهم‌ترین مساله در این آیین‌نامه را فرهنگ‌سازی عنوان کرد و گفت‌:‌ دلیل اینکه این آیین‌نامه در شورای فرهنگ عمومی کشور به تصویب رسید برگرفته از این مساله بود. باید به گونه‌ای در جامعه فرهنگ‌سازی و نهادینه شود که نگاه به فرد دارای معلولیت تغییر کند و عموم جامعه بدانند این فرد می‌تواند افتخارآفرینی کنند.

نایب رئیس فدراسیون ورزش‌های جانبازان و معلولان خاطرنشان کرد: از میان ۲۲ دستگاهی که در این آیین‌نامه مشخص شده‌اند، برای وزارت ورزش یک وظیفه اختصاصی پیش‌بینی شده و آن تشکیل شورای عالی ورزش جانبازان و معلولان است که بر اساس آن قرار است هر ۶ ماه یک بار این شورا به ریاست وزیر ورزش و جوانان و به میزبانی این وزارتخانه برگزار شود.

وی اظهار کرد: به جهت اجرایی‌تر شدن آیین‌نامه و ارائه گزارش عملکرد دستگاه‌ها در خصوص آن وزارت ورزش و جوانان موظف شده تا دبیرخانه‌ای را به همین منظور راه‌اندازی کند تا علاوه بر هماهنگی‌های لازم نظارت بر تحقق مفاد آیین‌نامه را بر عهده خواهد داشت. این دبیرخانه هم اکنون در فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولان فعالیت خود را آغاز کرده است.

وی گفت: کم توجهی به فعالیت اکثر دستگاه‌ها‌ در این حوزه، عدم وجود و سهولت در دسترسی به امکانات ورزشی، دشواری در حمل و نقل جانبازان و معلولان، کمبود شدید اماکن و تجهیزات ورزشی اختصاصی، بالا بودن هزینه ورزش جانبازان و معلولان و ضعف در فرهنگ‌سازی جامعه و خانواده‌ها از موانع اساسی در توسعه ورزش جانبازان و معلولان است. باید در این زمینه نگرش جامعه به معلولان و نگرش معلولان نسبت به خود تغییر پیدا کند. ضمن اینکه توسعه همه جانبه ورزش معلولین نیازمند عزم و مشارکت همه جانبه ملی است.

صفارزاده اظهار کرد: ساختارهای مرتبط با این آیین نامه از نظر بهره‌مندی عبارتند از کمیته ملی پارالمپیک، فدراسیون های جانبازان و معلولان، نابینایان و کم بینایان، ناشنوایان و پیوند اعضا و بیماری های خاص. به منظور هماهنگی بیشتر میان این ۵ ساختار، کمیسیون راهبردی تشکیل شده که هر ماه با حضور روسای این فدراسیون ها و کمیته ملی پارالمپیک تشکیل خواهد شد و ضمن بررسی آخرین وضعیت پیشرفت این آیین نامه، پیشنهادها و راهکارها را نیز به شورای عالی توسعه ارائه خواهند داد.

وی همچنین در پایان تاکید کرد: این آیین‌نامه علاوه بر تصویب نهایی در شورای فرهنگ عمومی در شرف تایید و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار دارد.