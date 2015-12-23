حمله تروریستی بوکوحرام در نیجر ۵ کشته بر جای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، منابع امنیتی در کشور نیجر از کشته شدن ۵ نفر در حملات تروریستی گروهک بوکوحرام در این کشور خبر دادند.

خبرگزاری رویترز در این باره اعلام کرد، تروریست های بوکوحرام در جریان تهاجم شبانه خود به منطقه «آبادام» واقع در جنوب این کشور دو نظامی و سه غیر نظامی را به قتل رسانده و تعدادی را مجروح کردند.

منطقه «آبادام» واقع در جنوب این کشور و در منطقه دریاچه چاد قرار داشته و از مواضع تروریست های بوکوحرام به شمار می آید.

منابع رسمی نیجر تا کنون به جزئیات بیشتری در این باره اشاره نکرده اند؛ اما گفته می شود که به دلیل وخامت اوضاع برخی از مجروحین این حمله تروریستی، احتمال افزایش کشته شدگان وجود دارد.

گروه تروریستی بوکوحرام در سال های اخیر چهار کشور نیجر، نیجریه، کامرون و چاد را درگیر حملات تروریستی خود کرده و در مجموعه حملات خود به این کشورها هزاران نفر را کشته و یا زخمی کرده است.