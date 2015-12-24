خبرگزاری مهر-گروه استان‌ها: قطار لیگ دسته اول فوتبال باشگاه‌های کشور موسوم به جام آزادگان خیلی زود به ایستگاه بیستم رسید و حساسیت این رقابت‌ها از این هفته به اوج خود خواهد رسید.

پس از برگزاری دیدار هفته بیستم مسابقات لیگ دسته اول تعطیلات زمستانی نیم‌فصل آغاز می‌شود و این لیگ به مدت ۲۱ روز تعطیل خواهد بود تا تیم‌ها با تجدیدقوا دور دوم مسابقات را آغاز کنند و این هفته درواقع اولین بازی از دور دوم مسابقات لیگ دسته اول فوتبال است تا تعطیلات نیم‌فصل دوم با یک هفته تأخیر آغاز شود.

در پایان نیم فصل اول مسابقات لیگ دسته اول فوتبال تیم پیکان تهران با ۳۸ امتیاز قهرمان نیم‌فصل اول شد و تیم‌های فجر سپاسی شیراز با ۳۷ امتیاز و مس کرمان با ۳۳ امتیاز در جایگاه‌های دوم و سوم قرار گرفتند.

در انتهای جدول هم فاصله امتیازی تیم‌ها بسیار به هم نزدیک است و تیم‌های آلومینیوم هرمزگان، خیبر خرم‌آباد و گل گهر سیرجان همگی با ۱۹ امتیاز و برحسب تفاضل گل در جایگاه‌های شانزدهم تا هجدهم قرار دارند و پاس همدان و پارسه تهران نیز با ۱۷ امتیاز نوزدهم و بیستم جدول رده‌بندی لیگ دسته اول فوتبال هستند.

نیم‌فصل اول لیگ دسته اول فوتبال برای تنها نماینده فوتبال همدان در این لیگ بسیار تلخ و سخت به پایان رسید

نیم‌فصل اول لیگ دسته اول فوتبال برای تنها نماینده فوتبال همدان در این لیگ بسیار تلخ و سخت به پایان رسید و نتایج عجیبی در تاریخ فوتبال پاس رقم خورد.

این تیم همدانی در نیم‌فصل اول انواع حاشیه‌ها و تغییرات را بر روی نیمکت کادر فنی و مدیریت خود تجربه کرد و از استعفای داوود مهابادی سرمربی این تیم تا استعفای بهرام یدی مدیرعامل سابق تیم فوتبال پاس همدان اتفاقاتی بود که برای این تیم رقم خورد.

پس از استعفای مهابادی از رأس کادر فنی این تیم نام‌های مختلفی برای سرمربیگری این تیم برده شده اما برخلاف تمامی این هیاهوها و نام‌ها رضا طلایی منش دستیار بومی مهابادی به‌عنوان سرمربی پاس معرفی شد.

همچنین پس از استعفای بهرام یدی از مدیرعامل پاس ۲۴ ساعت نگذشت که حسن عزیزی بر صندلی مدیرعامل پاس تکیه زد.

در نیم‌فصل اول همه اتفاقات برای پاس و فوتبال همدان از مصدومیت عجیب‌وغریب و برخلاف انتظار بازیکنان پاس تا جدایی‌هایی که از این تیم اتفاق افتاد و عجیب‌وغریب رقم خورد.

طلایی منش نیز از زمانی که مسئولیت فنی پاس را بر عهده گرفت نتوانست نتایج در حد انتظاری رقم بزند و جایگاه پاس بین نوزدهم و بیستم همیشه در تغییر بود و تنها حاصل کار این مربی از ۹ بازی گذشته که سرمربیگری پاس را به عهده گرفته ۲ پیروزی، ۳ تساوی و ۴ باخت بوده است.

طلایی منش با لشکری از مصدومان و بازیکنان جداشده به مصاف تیم‌های مدعی رفت

هرچند باید اذعان داشت که طلایی منش از زمان مربیگری خود بازیکنان بزرگی نظیر جهانگیر عسگری، رسول پیرزاد، پیمان نامور، مختار جمعه، روح‌الله سلطانی و محمود محمدی را در اختیار نداشت و با لشکری از مصدومان و بازیکنان جداشده به مصاف تیم‌های مدعی رفت و درمجموع و در سبک بازی‌هایی که پاس در این مدت انجام داده و ظرفیت نیمکت این تیم باید نمره قابل قبولی را به طلایی داد.

تیم فوتبال پاس همدان در هفته گذشته در دیدار عجیب که با حاشیه‌های فراوانی هم همراه بود موفق شد بازی ۲ بر صفر باخته نیمه اول را ۳ بر دو به سود خود خاتمه دهد تا در یک دیدار معوقه از هفته پنجم نفت مسجدسلیمان را با شکست بدرقه کند.

از زمان مربیگری طلایی منش این پیروزی شیرین‌ترین پیروزی همدانی‌ها بوده است.

به‌طورقطع مدیرعامل، هیئت‌مدیره، کادر فنی و فوتبال دوستان همدانی چشم‌انتظار فرارسیدند تعطیلات زمستانی نیم‌فصل مسابقات لیگ دسته اول فوتبال باشگاه‌های کشور هستند که با جذب چندین بازیکنان نقاط ضعف این تیم را پوشش دهند.

به‌طورقطع با وضعیت فعلی پاس بر روی نیمکت و پتانسیلی که دارد این تیم نمی‌تواند در نیمه فصل دوم نتایج خوبی را کسب کند همان‌طور که در نیم‌فصل اول هم نتوانست و باید در پست‌هایی که نیاز مبرم دارد بازیکنان مدنظر خود را جذب کند تا حداقل بتواند در نیم‌فصل دوم سهمیه لیگ یکی خود را حفظ کند.

تیم فوتبال پاس همدان در این هفته میهمان شهرداری اردبیل است، این تیم اردبیلی تا به این هفته در حد بضاعتی که داشته نتایج نسبتاً خوبی را کسب کرده است و دیدارهای خانگی به کمتر تیم امتیاز داده است و در خانه از هواداران بسیار پرشوری برخوردار است.

شهرداری اردبیل با ۲۰ امتیاز در رده چهاردهم جدول رده‌بندی لیگ دسته اول قرار دارد و پاسی‌ها در صورت پیروزی در این بازی می‌توانند با این تیم اردبیلی هم امتیاز شوند و می‌توان گفت که این بازی برای هر دو تیم حکم یک دیدار ۶ امتیازی را دارد.

در دور رفت این مسابقه دو تیم در همدان به نتیجه یک‌بریک رضایت دادند.

پس از برگزاری هفته بیستم، لیگ دسته اول فوتبال ۲۱ روز تعطیل است و تیم‌ها می‌توانند نقل و انتقالات خود را در این مدت انجام دهند.

دیدار پاس و شهرداری اردبیل ۶ امتیازی است

مدیرعامل تیم فوتبال پاس همدان با اشاره به دیدار تیم فوتبال پاس در اردبیل برابر تیم شهرداری اظهار داشت: با توجه به نزدیکی امتیاز دو تیم در جدول رده‌بندی لیگ دسته اول فوتبال این دیدار برای هر دو تیم بسیار حساس است.

حسن عزیزی افزود: پاس در صورت پیروزی در دیدار امروز می‌تواند تا چندین پله در جدول رده‌بندی صعود داشته باشد و جایگاه خود را بهبود ببخشد.

وی بابیان اینکه با توجه به حساسیت این بازی پاداش خوبی برای بازیکنان در نظر گرفته‌ایم، گفت: در صورت پیروزی در این دیدار به‌تمامی اعضای تیم پاداش پیروزی ویژه خواهیم داد.

عزیزی عنوان کرد: همچنین دروازه‌بان تیم در صورت دریافت نکردن گل یک‌میلیون تومان و به گلزن و بازیکنی که عملکرد خوبی داشته باشد پاداش‌های خوبی درنظرگرفته‌ایم.

مدیرعامل تیم فوتبال پاس همدان بابیان اینکه تنها هدف ما خروج پاس از بحران است، گفت: برنامه‌ریزی خوبی را برای نیم‌فصل دوم انجام داده‌ایم.

عزیزی عنوان کرد: در تعطیلات نیم‌فصل به دنبال جذب چند بازیکن هستیم تا بتوانیم نقاط ضعف خود را برطرف کنیم با وسواس زیادی بازیکنان مدنظر خود را انتخاب کرده‌ایم تا نفرات که به دنبال جذب آن‌ها هستیم بتوانند به‌خوبی نقاط ضعف ما را پوشش دهند.

گفتنی است؛ تیم فوتبال پاس همدان تا پایان هفته نوزدهم لیگ دسته اول فوتبال باشگاه‌های کشور موسوم به جام آزادگان با ۱۷ امتیاز و با تفاضل گل بهتر در رده نوزدهم جدول رده‌بندی این لیگ قرار دارد.

تیم فوتبال پاس همدان پنجشنبه ۳ دی‌ماه ساعت ۱۴ میهمان شهرداری اردبیل است، همچنین پس از پایان هفته بیستم تعطیلات نیم‌فصل لیگ دسته اول فوتبال آغاز خواهد شد.