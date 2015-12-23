نباید در مورد میزان حضور زنان در مجلس تبعیض قائل شویم

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر ناطق نوری ظهر امروز در جلسه راهکارهای تحقق مشارکت حداکثری مردم در انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی در سالن شهید هاشمی استانداری خوزستان اظهار کرد: باید تحمل دیدگاه های یکدیگر را داشته باشیم و در غیر این صورت دلیل بر عقب افتادگی افراد خواهد بود.

وی افزود: این اختلافات جناح ها از اول انقلاب بوده و منتها هر زمان یک تعریفی داشت. به عنوان مثال برخی مواقع حامیان مستعضعفان در مقابل حامیان ثروتمندان و برخی مواقع نیز طرفداران پابرهنه ها در مقابل طرفداران بازارای ها قرار می گرفت ولی نگاه من به انتخابات یک نگاه دیگری است و در این تعابیر نمی گنجند.

ناطق نوری بیان کرد: در مجلس پنجمی که گل کرد ما اکثریت شکننده و اقلیت قوی بودیم. تنها با اختلاف ۱۱ رأی به عنوان رئیس مجلس انتخاب شدم ولی در آن مجلس حتی یک روز هم تنش نداشتم.

وی ادامه داد: رئیس دولت اصلاحات تازه رئیس جمهور شده و رقیب من بود ولی با وجود اینکه هنوز آرا شمرده نشده بود با اینکه رقیبش بودم به وی تبریک گفتم. آن زمان همه اعلام کردند که در کشور آبی بر آتش ریختم.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام یادآور شد: هیچ دوره ای برای زندگی انسان زیباتر از زندگی با خاطرات نیست. همچنین افراد وقتی کنار رفتند دچار عذاب وجدان شده و می فهمند که چه کاری انجام دهند.

ناطق نوری تأکید کرد: کرسی آزاداندیشی که مقام معظم رهبری در مورد آن صحبت فرمودند، پیشنهاد اولیه آن را من از دفتر مشاوره دادم و اول هم نام آن را دارالحکمه گذاشته بودم.

وی در پاسخ به سوال الهه موالی زاده مشاور امور بانوان استانداری خوزستان در خصوص تمهیدات انجام شده برای تحقق حضور ۳۰ درصدی زنان در مجلس گفت: با طرح حضور ۳۰ درصد در مجلس مخالف هستم و این توهین به آنها است چون نباید تبعیض قائل شویم شاید مردم بخواهند بیشتر به زنان رأی بدهند و نباید محدودیت بگذاریم.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: دین هیچ تفاوتی میان زنان و مردان نگذاشته و نباید محدودیتی را ایجاد کنیم. همچنین از نظر قانونی هیچ منع و محدودیتی برای حضور زنان در مجلس خبرگان رهبری وجود ندارد.