دو مظنون به ارتباط با تروریست های داعش در اتریش بازداشت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ای بی سی نیوز، اتریش اعلام کرد: دو برادر در این کشور را به اتهام ارتباط با تروریست های گروه تکفیری-صهیونیستی داعش بازداشت کرده است.

به گزارش ای بی سی نیوز، دادستانی شهر «گراتس» (Graz) امروز اعلام کرد این دو نوجوان ۱۶ و ۱۸ ساله در شهر «لبرینگ» (Lebring) که در مجاورت گراتس قرار دارد، بازداشت شده اند.

مقامات اتریش در این باره اعلام کرده اند که اطلاعات مورد نیاز برای بازداشت این دو نوجوان را از آلمان دریافت کرده اند به گونه ای که مقامات آلمانی فرد سومی که برادر بزرگ این دو نفر است را عضو گروه تروریستی داعش اعلام کرده اند.



یکی از بازداشت شدگان در اتریش به مبارزه برای تروریست های داعش در سوریه و دیگری به عضویت در گروه تروریستی احرار الشام متهم است.

این خبرگزاری اعلام کرد که هویت برادران مذکور توسط نیروهای پلیس و امنیتی این کشور افشا نشده است.

دو روز پیش هم، دادستانی بلژیک با انتشار بیانیه ای اعلام کرده بود: در یورش های نیروهای پلیس این کشور در روزهای یکشنبه و دوشنبه (هفته جاری) به چند خانه در «بروکسل»، ۵ نفر در ارتباط با حملات ۱۳ نوامبر پاریس دستگیر شدند. اطلاعات به دست آمده از چند مکالمه تلفنی موجب شد تا نیروهای پلیس به دستگیری مظنونین مذکور مبادرت نموده و آن ها را برای تحقیق و بازجویی به مقر پلیس انتقال دهند.