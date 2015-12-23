دهها خانواده دربند داعش در الرمادی به نیروهای امنیتی پناه آوردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه نیوز، «عذال الفهداوی» عضو شورای استان الانبار عراق از فرار ده ها خانواده در مرکز شهر الرمادی که دربند تروریست های داعش بودند، خبر داد.

وی گفت: این خانواده ها به نیروهای امنیتی پناه آورده اند.

الفهداوی افزود: ده ها خانواده دربند گروه تروریستی داعش امروز توانستند از چنگ این گروه فرار کنند و به نیروهای امنیتی در محور شرقی این شهر پناه آورند.

وی در ادامه گفت: فرار این خانواده ها پس از پیشرفت قابل توجه نیروهای امنیتی و گروه های پشتیبان آنها در شهر الرمادی انجام می شود.