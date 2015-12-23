شهرداری ورامین از مدعیان اصلی کسب قهرمانی لیگ برتر تکواندو است

علی حیدریان در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به دیدار حساس دو تیم تکواندوی شهرداری ورامین و دانشگاه آزاد اسلامی اظهار داشت: دو تیم دانشگاه آزاد اسلامی و شهرداری ورامین همواره از تیم های مطرح و مدعی تکواندوی کشور محسوب می شدند.

شهردار ورامین افزود: طی فصول اخیر، همواره جدال قهرمانی میان دو تیم شهرداری ورامین و دانشگاه آزاد اسلامی بوده است که خوشبختانه فصل گذشته، شاهد موفقیت شهرداری ورامین در عرصه مسابقات لیگ برتر و جام باشگاه های آسیا بودیم.

وی ادامه داد: در این فصل از رقابت های لیگ برتر تکواندو نیز دو تیم شهرداری ورامین و دانشگاه آزاد اسلامی از مدعیان کسب عنوان قهرمانی هستند، به همین خاطر جدال رودروی این دو تیم از اهمیت بالایی برخوردار بود.

حیدریان اضافه کرد: پیروزی شهرداری ورامین مقابل دانشگاه آزاد اسلامی، بار دیگر اقتدار و ظرفیت تکواندوی شهرستان ورامین را نشان داد.

وی عنوان کرد: شهرداری ورامین در حد توان و ظرفیت خود برای توسعه و رشد ورزش در حوزه قهرمانی و همگانی تلاش می کند و امیدواریم با قهرمانی مجدد شهرداری ورامین در لیگ برتر تکواندو، فضای شور و نشاط ورزشی در دیار ۱۵ خرداد تقویت شود.