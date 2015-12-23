جواهری گنبد دور برگشت لیگ برتر والیبال را با شکست آغاز کرد

قربان توسن در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از هفته دوازدهم و آغازین دور برگشت رقابت های والیبال لیگ برتر باشگاه های کشور گرامیداشت ۲۰۰ شهید والیبالیست، شامگاه چهارشنبه تیم بازرگانی جواهری گنبد در سالن مهران مشهد مهمان تیم ثامن الحجج خراسان بود که در این دیدار با حساب یک به سه مغلوب شد.

وی افزود: ست های اول، سوم و چهارم این دیدار به ترتیب با نتایج (۱۸-۲۵)، (۲۳-۲۵) و (۲۱-۲۵) با برتری میزبان همراه بود و گنبدی ها فقط در ست دوم ۲۸ بر ۲۶ پیروز شدند.

وی تصریح کرد: این دیدار را مسعود یزدان پناه و مرتضی علایی به عنوان داوران اول و دوم قضاوت کردند و نظارت آن نیز بر عهده محمود حداد بود.

گفتنی است؛ تیم جواهری گنبد تا پایان هفته دوازدهم رقابت های لیگ برتر والیبال کشور با سه برد، ۹ باخت و مجموع ۹ امتیاز در مکان دهم جدول قرار دارد و در هفته سیزدهم این مسابقات، یکشنبه ۶ دی راس ساعت ۱۷ در سالن المپیک گنبد میزبان تیم سایپا تهران خواهد بود.