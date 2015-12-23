به گزارش خبرنگار مهر، امروز آخرین روز از ثبت‌نام برای انتخابات مجلس خبرگان بود که در مجموع پنج نفر کاندیدای انتخابات مجلس خبرگان در استان بوشهر شده‌اند.

استان بوشهر دارای چهار حوزه انتخابیه برای مجلس شورای اسلامی است؛ این حوزه‌ها شامل حوزه بوشهر، گناوه و دیلم، حوزه دشتستان، حوزه دشتی و تنگستان و حوزه کنگان، عسلویه، دیر و جم است.

امروز پنجمین روز از زمان ثبت‌نام کاندیدادهای مجلس شورای اسلامی است که از ابتدای ثبت‌نام‌ها تاکنون ۴۶ نفر در چهار حوزه انتخابیه استان بوشهر ثبت‌نام کرده‌اند.

۲۶ نفر در حوزه انتخابیه بوشهر، گناوه و دیلم، ۱۱ نفر در حوزه کنگان، دیر، جم و عسلویه، ۳ نفر در حوزه دشتی و تنگستان و ۱۱ نفر در شهرستان دشتستان برای انتخابات مجلس شورای اسلامی ثبت‌نام کرده اند.

اسامی تعدادی از کاندیداهای ثبت‌نام شده به تفکیک حوزه‌های انتخابیه در زیر آمده است. این جدول با ثبت‌نام‌های جدید به‌روز می‌شود.