به گزارش خبرنگار مهر، امروز آخرین روز از ثبتنام برای انتخابات مجلس خبرگان بود که در مجموع پنج نفر کاندیدای انتخابات مجلس خبرگان در استان بوشهر شدهاند.
استان بوشهر دارای چهار حوزه انتخابیه برای مجلس شورای اسلامی است؛ این حوزهها شامل حوزه بوشهر، گناوه و دیلم، حوزه دشتستان، حوزه دشتی و تنگستان و حوزه کنگان، عسلویه، دیر و جم است.
امروز پنجمین روز از زمان ثبتنام کاندیدادهای مجلس شورای اسلامی است که از ابتدای ثبتنامها تاکنون ۴۶ نفر در چهار حوزه انتخابیه استان بوشهر ثبتنام کردهاند.
۲۶ نفر در حوزه انتخابیه بوشهر، گناوه و دیلم، ۱۱ نفر در حوزه کنگان، دیر، جم و عسلویه، ۳ نفر در حوزه دشتی و تنگستان و ۱۱ نفر در شهرستان دشتستان برای انتخابات مجلس شورای اسلامی ثبتنام کرده اند.
اسامی تعدادی از کاندیداهای ثبتنام شده به تفکیک حوزههای انتخابیه در زیر آمده است. این جدول با ثبتنامهای جدید بهروز میشود.
|
حوزه انتخابیه
|
تعداد ثبتنامکنندگان
|
اسامی کاندیداها
|
دشتستان
|
۱۱
|
محمدرضا دهقانفرد
حجتالاسلام سید مهدی موسوینژاد
غلامرضا مختاری
محمد باقر سعادت
علی احمدزاده
امید رستمی
اسماعیل ضیاء
علیکرم علیپور
عین الله علی پور
اسما زارعی
مصطفی مقیدی
|
بوشهر، گناوه و دیلم
|
۲۶
|
عبدالکریم جمیری
مبین کرباسی
عباس برزگرزاده
حجت الاسلام عبدالحمید خدری
خلیل عبداللهی
رامین غلامعلیشاه
زهرا عرفان
حجت الاسلام علی آل بویه
امانالله شجاعی
صدرالله محمدی
زهره کللی
حمید شاه بندرزاده
سید کریم موسوی
حسین رضایی
ضرغام حیدریه
زیبا هوشیار
فاطمه باصولی
ابراهیم مومنی
حسین خضری
علی حقیقی
ناصر غلامی
|
دشتی و تنگستان
|
۳
|
احسان شکوه
صمد سلامی
نعمت الله سبحانی
|
کنگان، عسلویه، دیر و جم
|
۱۱
|
حجتالاسلام موسی احمدی
مجیدحسینی کنگانی
قاسم ابراهیمی
ماللله محمدی
حسن شفیق فرد
محمد انبارکی مطلق
مصطفی مهرآیین
عابدین عابدی زاده
|
مجلس خبرگان رهبری
|
۵
|
آیتالله سید هاشم حسینی بوشهری
محمد باقر عباسی سملی
حجتالاسلام رسول سعادتمند
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