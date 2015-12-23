به گزارش خبرنگار مهر، ساخت و سازهای این سال های تهران مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان شهری است. شهری که قرار است از محل همین ساختمان های بلند و بی قواره کسب درآمد کند و اداره شود.

ساخت و سازهای ساختمان‌های بلند در ۲ منطقه یک و ۲۲ موضوعی است که شورای شهر تهران طی هفته های گذشته نسبت به آن انتقاد داشت. به اعتقاد اعضای شورای شهر تهران ساخت و سازها در این دو منطقه زندگی را برای اهالی محل دشوار کرده و فضای سبز قدیمی را در این مناطق از بین برده است.

بررسی مصوبات کمیسیون ماده ۵ نشان می دهد که طی سال های ۹۰ تا ۹۲ بیشترین مجوزهای ساخت و ساز در این دو منطقه صادر شده است.

در این مدت کمیسیون ماده ۵، ۱۶۵ مصوبه داشته است که ۹۴ مصوبه در حوزه بلندمرتبه سازی بوده است. بیشترین بلند مرتبه سازی ها در منطقه یک و ۶ رخ داده است. در این میان ساخت وسازهای منطقه ۲۲ در کمیسیون ماده ۵ بررسی نشده است.

براساس مصوبات کمیسیون ماده ۵، تفاوت قابل ملاحظه ای میان آمار بلند مرتبه سازی ها در منطقه یک با سایر مناطق تهران وجود دارد. منطقه یک ۳۶ مصوبه بلند مرتبه سازی و مناطق ۶،۳ و ۲ نیز به ترتیب ۱۴،۱۸،۲۲ مصوب بلند مرتبه سازی داشته اند.

بیشترین ساخت و ساز های بلند مرتبه در این منطقه در ارضی بایر، باغ، باغ- مسکونی و فضای سبز بوده و بیشترین نوع کاربری مورد درخواست در مصوبات به ترتیب کاربری اداری تجاری با ۳۸ درخواست بوده است.

گزارش شورای شهر تهران از وضعیت ساخت وسازهای منطقه یک و نگرانی ها برای افزایش مشکلات این منطقه نیز ناشی از همین آمارها است.

بر اساس این گزارش در حال حاضر ۱۱۰ باغ باقی مانده در منطقه یک تحت فشار سودجویان حرفه‌ای درخطر است.

راه‌حل پیشنهادی برای حفظ این باغات از سوی دبیر شورایاری منطقه شمیران این بود که چون طرح تفصیلی موجود به هیچ عنوان پاسخگوی مشکلات نیست، بنابراین باید طرح تفصیلی جدیدی برای آن تهیه شود زیرا برج‌سازان هیچ‌گاه قانون ۳۰ - ۷۰ را رعایت نمی‌کنند و متأسفانه به‌دلیل ساخت و سازهای بی‌رویه، شمیران در حال خفه شدن است.

مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران هم معتقد است: از تعداد طبقاتی که درطرح جامع برای منطقه یک دیده شده حداقل یک طبقه باید کاسته شود زیرا معابر و خیابان و تاسیسات آن جوابگوی تقاضاهای به‌وجود آمده نیست.

مرتضی طلایی هم مصوبه برج – باغ را سبب نابودی باغ‌های قدیمی شمیران می داند و خواستار بازنگری در مصوبه برج باغ ها است.

نائب رییس شورای شهر تهران تاکید کرد: باید به صراحت بگویم که مصوبه برج- باغ موجب نابودی باغ‌های شمال شهر تهران شده است.

آمار بلند مرتبه سازی در منطقه ۲۲ تهران نیز بالا است. به گفته دبیرشورای عالی معماری وشهرسازی این برج سازی ها مسیر درست و برنامه ریزی شده ای طی نکرده اند.

ایجاد منطقه ۲۲ در سال ۷۶ مطرح و در سال ۷۸ تصویب شد و در سال ۷۹ شهرداری منطقه ۲۲ تاسیس شد، این منطقه ۶ هزار هکتار محدوده شهری و ۱۸ هزار هکتار حریم شهری و ۱۰ درصد مساحت شهر تهران را تشکیل داده است. بر اساس پیش‌بینی‌ها قرار بود ۱۶ درصد منطقه را بافت مسکونی و ۸۴ درصد آن را سطوح خدماتی و رفاهی و تفریحی و فرهنگی و آموزشی و گردشگری تشکیل دهد.

این منطقه بر اساس طرح تفصیلی باید قطب گردشگری تهران باشد تا نیازهای رفاهی گردشگری و تفریحی شهر تهران را برطرف کند، بر همین اساس پروژه‌های بسیاری از جمله آبشار تهران، دریاچه خلیج‌فارس، شهربازی هزار و یک شهر در این منطقه طراحی شد اما وضع موجود این منطقه که ۱۰ درصد مساحت تهران را شامل می‌شود، نشان می‌دهد تاکنون نزدیک به نیم میلیون نفر در برج‌های مسکونی این منطقه مستقر شده‌اند.

همچنین انبوه مجتمع‌های تجاری در حال ساخت نشان می‌دهد که فرصت تفریح و گردشگری در این منطقه که قرار بود برای کل شهر تهران کاربری داشته باشد از دست رفته است. بر اساس گزارش شورای شهر تهران یک پنجم ساخت‌و‌سازهای شهر تهران در این منطقه در حال انجام است و استقرار مجتمع‌های مسکونی و تجاری فراوان هیچ چشم‌انداز خوبی برای آینده این منطقه باقی نگذاشته است. گفته می شود ساخت و سازها در این منطقه بر اساس یک مصوبه ده کلمه ای انجام شده است.