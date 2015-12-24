مدعيان اوزان ۷۰، ۸۰ و ۹۰ کیلوگرم روی باسكول رفتند

به گزارش خبرگزاري مهر، رقابتهای کشتی پهلوانی بزرگسالان قهرمانی کشور پنج شنبه و جمعه هفته جاری با نام یادواره مرحوم علیرضا سلیمانی قهرمان سنگین وزن کشتی جهان و دارنده ۶ بازوبند پهلوانی کشور در شهر تبریز برگزار می شود.

مراسم وزن کشی سه وزن نخست این رقابتها عصر روز برگزار شد که نتایج آن به شرح زیر است:

۷۰ کیلوگرم: ۲۴ نفر

۸۰ کیلوگرم: ۲۳ نفر

۹۰ کیلوگرم: ۲۲ نفر

رقابتهای اوزان مذكور فردا (پنجشنبه) و رقابتهای اوزان ۶۰ و ۹۰+ کیلوگرم روز جمعه برگزار خواهد شد.

رقابتهای ۹۰+ کیلوگرم به منظور انتخاب پهلوان سال ۹۴ کشور به صورت اوپن برگزار می شود و بازوبند پهلوانی به همراه ۳۰ سکه طلا به پهلوان کشور در سالن رقابتها اهداء خواهد شد.