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۳ دی ۱۳۹۴، ۹:۳۶

رقابتهای کشتی پهلوانی قهرمانی کشور- تبریز؛

مدعيان اوزان ۷۰، ۸۰ و ۹۰ کیلوگرم روی باسكول رفتند

مدعيان اوزان ۷۰، ۸۰ و ۹۰ کیلوگرم روی باسكول رفتند

مراسم وزن کشی مدعيان اوزان ۷۰، ۸۰ و ۹۰ کیلوگرم رقابتهای کشتی پهلوانی قهرمانی کشور عصر امروز در تبریز برگزار شد.

به گزارش خبرگزاري مهر، رقابتهای کشتی پهلوانی بزرگسالان قهرمانی کشور پنج شنبه و جمعه هفته جاری با نام یادواره مرحوم علیرضا سلیمانی قهرمان سنگین وزن کشتی جهان و دارنده ۶ بازوبند پهلوانی کشور در شهر تبریز برگزار می شود.

مراسم وزن کشی سه وزن نخست این رقابتها عصر روز برگزار شد که نتایج آن به شرح زیر است:

۷۰ کیلوگرم: ۲۴ نفر
۸۰ کیلوگرم: ۲۳ نفر
۹۰ کیلوگرم: ۲۲ نفر

رقابتهای اوزان مذكور فردا (پنجشنبه) و رقابتهای اوزان ۶۰ و ۹۰+ کیلوگرم روز جمعه برگزار خواهد شد.

رقابتهای ۹۰+ کیلوگرم به منظور انتخاب پهلوان سال ۹۴ کشور به صورت اوپن برگزار می شود و بازوبند پهلوانی به همراه ۳۰ سکه طلا به پهلوان کشور در سالن رقابتها اهداء خواهد شد.

کد مطلب 3008232

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