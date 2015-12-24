مدعيان اوزان ۷۰، ۸۰ و ۹۰ کیلوگرم روی باسكول رفتند

به گزارش خبرگزاري مهر، رقابتهای کشتی پهلوانی بزرگسالان قهرمانی کشور پنج شنبه و جمعه هفته جاری با نام یادواره مرحوم علیرضا سلیمانی قهرمان سنگین وزن کشتی جهان و دارنده ۶ بازوبند پهلوانی کشور در شهر تبریز برگزار می شود.
مراسم وزن کشی سه وزن نخست این رقابتها عصر روز برگزار شد که نتایج آن به شرح زیر است:
۷۰ کیلوگرم: ۲۴ نفر
۸۰ کیلوگرم: ۲۳ نفر
۹۰ کیلوگرم: ۲۲ نفر
رقابتهای اوزان مذكور فردا (پنجشنبه) و رقابتهای اوزان ۶۰ و ۹۰+ کیلوگرم روز جمعه برگزار خواهد شد.
رقابتهای ۹۰+ کیلوگرم به منظور انتخاب پهلوان سال ۹۴ کشور به صورت اوپن برگزار می شود و بازوبند پهلوانی به همراه ۳۰ سکه طلا به پهلوان کشور در سالن رقابتها اهداء خواهد شد.
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