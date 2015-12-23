تعداد داوطلبان خبرگان رهبری در چهارمحال و بختیاری به ۱۶ نفر رسید

خدابخش مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه تعداد نامزدهای خبرگان رهبری در چهارمحال و بختیاری به ۱۶ نفر رسیده است، اظهار داشت: از ابتدای آغاز ثبت نام داوطلبان انتخابات مجلس خبرگان در استان چهارمحال و بختیاری تا ساعت ۱۸ امروز ۱۶ نفر ثبت نام کرده اند.

وی ادامه داد: امروز چهارشنبه ۵ داوطلب برای انتخابات حوزه انتخابیه خبرگان چهارمحال و بختیاری ثبت نام کردند.

معاون سیاسی امنیتی استاندارچهارمحال و بختیاری افزود: ستاد ثبت نام داوطلبان مجلس خبرگان در فرمانداری شهرکرد دایر شده و افراد واجد شرايطي که می خواستند در استان برای مجلس خبرگان ثبت نام کنند باید به فرمانداری شهرکرد مراجعه می کردند.

از استان چهارمحال و بختیاری تنها یک نماینده می تواند به مجلس خبرگان راه پیدا کند.