دولت یازدهم درطرح تحول سلامت ۱۰ هزار میلیارد تومان هزینه کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر نوبخت عصر چهارشنبه در ایوان کی، ضمن اشاره به موفقیت های طرح تحول نظام سلامت، بیان داشت: دولت یازدهم از بدو آغاز امور، تحول در این بخش را در دستور کار خود قرار داده است و امروز هموطنان می توانند تاثیر این تمرکز دولت بر درمان را به وضوح مشاهده کنند.

وی افزود: در حالی که طی سال های گذشته درمان اولویت های میانی دولت بود، کابینه یازدهم بیمه همگانی، طرح تحول در سلامت و خدمات بهداشتی را اولویت نخست خود معنا کرد که نتیجه آن امروز ارتقاء چشم گیر فعالیت های درمانی است.

بنای بیمارستان بدون تجهیز فایده ای ندارد

سخنگوی دولت با بیان اینکه محدودیت های اعتباری بعضا اجازه تکمیل برخی پروژه های درمانی را نمی دهد، گفت: دولت یازدهم فهرستی از مشکلات مردم در این حوزه اولویت بندی و در راس فعالیت های خود قرار داد که حدالامکان موارد مورد نظر وزیر بهداشت و درمان در آن لحاظ خواهد شد.

نوبخت با اشاره به اینکه صرف ساخت بنای بیمارستان کفایت نمی کند و این مراکز می بایست با اعتبارات فراوانی تجهیز شوند، بیان داشت: دولت اکنون فهرستی از وزیر بهداشت در مورد این واحدهای افتتاح شده که در حال خاک خوردن است، دریافت کرده است.

وی ادامه داد: افتتاح طرح های بهداشتی بدون در نظر گرفتن تجهیزات و نیرو با سیاست این دولت مغایر است چرا که بعضا ممکن است هزینه تجهیز از هزینه تکمیل بیشتر شود.

استخدام بالغ بر 17 هزار نفر برای طرح های بهداشتی

معاون رئیس جمهور همچنین درباره استخدام های وزارت بهداشت برای تکمیل کادر خود در سال آینده، گفت: در بودجه بهداشت و درمان سال۹۵، اشتغال برای ۱۷هزار و ۷۰۰ نفر ویژه طرح های بهداشتی در نظر گرفته شده است.

نوبخت بیان داشت: غالب این افراد در خدمت مراکز بهداشتی جدیدالتاسیس قرار می گیرند تا بتوانیم از این راه نیاز این مراکز را نیز در بعد نیروی متخصص انسانی تامین کنیم.

وی در خاتمه درباره اعتبارات بخش بهداشت و درمان کشور، افزود: از سال گذشته تاکنون ۱۰ هزار میلیارد تومان برای طرح تحول سلامت در کشور هزینه شده و برای سال ۹۵ هم در لایحه بودجه نیز برای این حوزه ردیف خاصی در نظر گرفته است.