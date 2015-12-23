مصوبات شورای فرهنگ عمومی همانند قانون است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولان، نصرالله سجادی با اشاره به برخی از بندهای این آیین نامه افزود: در این آیین نامه یک سری اقدامات مشترک برای سازمان ها و نهادی ذیربط پیش بینی شده و به صورت اختصاصی نیز وظایف آنها تشریح شده و باید توجه داشت که به جهت پیشبرد این آیین نامه، اهداف مشترک و نیز اختصاصی باید به صورت توامان مورد توجه و پیگیری قرار گیرند.

سجادی خاطر نشان کرد: مصوبات شورای فرهنگ عمومی کشور همانند قانون است و در واقع مجوزی است که به وسیله آن می توانیم در حوزه کاری خودمان برای توسعه ورزش جانبازان و معلولان هزینه کنیم.

معاون ورزش قهرمانی وزیر ورزش و جوانان گفت: برای وزارت ورزش و جوانان نیز وظایفی اختصاصی پیش بینی شده و آنچه بر عهده این وزارت قرار گرفته مورد پیگیری قرار می گیرد.

وی در پایان تصریح کرد: مناسب سازی اماکن ورزشی برای حضور ورزشکاران جانباز و معلول و نیز ساخت اماکن ورزشی اختصاصی برای آنها در دستور کار قرار دارد.

اولین جلسه شورای عالی توسعه ورزش جانبازان و معلولان عصر امروز چهارشنبه، با حضور نمایندگان فدراسیون های جانبازان و معلولان، نابینایان و کم بینایان، ناشنوایان، پیوند اعضا و بیماری های خاص و نیز نمایندگان سازمان ها و نهادهای ذیربط در محل وزارت ورزش و جوانان برگزار شد.