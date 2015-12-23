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۲ دی ۱۳۹۴، ۲۰:۳۳

معاون وزیر ورزش و جوانان:

مصوبات شورای فرهنگ عمومی همانند قانون است

مصوبات شورای فرهنگ عمومی همانند قانون است

معاون ورزش قهرمانی وزارت ورزش و جوانان در اولین شورای عالی توسعه ورزش جانبازان و معلولان، اهداف پیش بینی شده در آیین نامه ای که توسط شورای فرهنگ عمومی به تصویب رسیده را مطلوب دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولان، نصرالله سجادی با اشاره به برخی از بندهای این آیین نامه افزود: در این آیین نامه یک سری اقدامات مشترک برای سازمان ها و نهادی ذیربط پیش بینی شده و به صورت اختصاصی نیز وظایف آنها تشریح شده و باید توجه داشت که به جهت پیشبرد این آیین نامه، اهداف مشترک و نیز اختصاصی باید به صورت توامان مورد توجه و پیگیری قرار گیرند.

سجادی خاطر نشان کرد: مصوبات شورای فرهنگ عمومی کشور همانند قانون است و در واقع مجوزی است که به وسیله آن می توانیم در حوزه کاری خودمان برای توسعه ورزش جانبازان و معلولان هزینه کنیم.

معاون ورزش قهرمانی وزیر ورزش و جوانان گفت: برای وزارت ورزش و جوانان نیز وظایفی اختصاصی پیش بینی شده و آنچه بر عهده این وزارت قرار گرفته مورد پیگیری قرار می گیرد.

وی در پایان تصریح کرد: مناسب سازی اماکن ورزشی برای حضور ورزشکاران جانباز و معلول  و نیز ساخت اماکن ورزشی اختصاصی برای آنها در دستور کار قرار دارد.

اولین جلسه شورای عالی توسعه ورزش جانبازان و معلولان عصر امروز چهارشنبه، با حضور نمایندگان فدراسیون های جانبازان و معلولان، نابینایان و کم بینایان، ناشنوایان، پیوند اعضا و بیماری های خاص و نیز نمایندگان سازمان ها و نهادهای ذیربط در محل وزارت ورزش و جوانان برگزار شد.

کد مطلب 3008252

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