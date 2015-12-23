وحدت لازمه حفظ امنیت /دشمنان به دنبال ایجاد اختلاف مذهبی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله عباسعلی سلیمانی بعدازظهر چهارشنبه در پنجمین همایش آیین برادری جنوب و شرق استان کرمان وحدت را نیاز اساسی جهان اسلام دانست و اظهار کرد: باید اختلافات بین مسلمانان رفع شود.

وی با اشاره به اینکه اختلاف باعث پیروزی دشمنان می شود، افزود: باید مراقب باشیم چرا که هرگونه اختلافی زمینه ساز سوءاستفاده اسرائیل جنایتکار می شود.

نماینده مقام معظم رهبری در امور اهل سنت جنوب شرق کشور با اشاره به اینکه اسرائیل بهترین زمان حکومت خود را دوران کنونی می داند، گفت: علت این امر این است که همه اقداماتی که آنها قصد داشتند برای براندازی و تخریب اسلام انجام امروز مسلمانان انجام می دهند.

وی به شرایط سوریه و عراق اشاره و تصریح کرد: امروز ایران اسلامی به برکت خون شهدا، و بصیرت و هوشمندی رهبر معظم انقلاب امن ترین کشور منطقه است.

آیت الله سلیمانی وحدت اسلامی را لازمه حفظ امنیت کنونی دانست و افزود: نباید اجازه دهیم دشمن با ایجاد اختلاف بین مسلمانان به اهداف شوم خود دست پیدا کند.

نماینده ولی فقیه در امور اهل سنت سیستان و بلوچستان و کرمان با اشاره به اینکه مسلمانان باید پیامبر عظیم الشان اسلام (ص) را الگوی خود قرار دهند، اظهار کرد: دشمن به دنبال ایجاد اختلافات مذهبی در جامعه است.

وی ادامه داد: دولت بدون نگاه به مذهب به مردم خدمت رسانی می کند و خدمات در همه مناطق به صورت یکسان ارائه می شود.

آیت الله سلیمانی در ادامه به دو انتخابات مهم پیش روی اشاره کرد و گفت: همگی باید با حضور حداکثری در انتخابات حمایت و پشتیبانی خود از نظام را به رخ دشمنان بکشانیم.

وی با اشاره به حضور 88 تا 92 درصدی مردم جنوب شرق کشور در انتخابات های گذشته، افزود: دشمن به دنبال ایجاد اسلام هراسی در دنیاست و ما باید با معرفی اسلام ناب محمدی و سیره پیامبر عظیم الشان اسلام (ص) از تحقق اهداف شوم دشمنان جلوگیری کنیم.

نماینده ولی فقیه در امور اهل سنت سیستان و بلوچستان و کرمان با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه «اگر در جایی اجتماعی وجود دارد و کسی آهنگ فردی می نوازد و جدایی را پیشه کرده بدانید اگر شیعه است شیعه انگلیسی و اگر سنی است سنی آمریکایی، اینها استکبارند» گفت: باید وحدت بین مسلمانان تحکیم شود.