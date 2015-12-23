بررسی روابط رو به رشد ایران با چین و روسیه و پیامدهای آن بر منطقه

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه اینترنتی موسسه خاورمیانه و برنامه مدیریت مناقشات در دانشکده مطالعات پیشرفته بین المللی جان هاپکینز امروز از برگزاری میزگردی به منظور بحث و بررسی پیرامون روابط رو به رشد ایران با چین و روسیه و آثار آن بر منطقه خبر داد.

بنا بر اعلام پایگاه اینترنتی این مؤسسه، میزگرد مذکور قرار است در هفتم ژانویه سال آتی میلادی (۱۷ دی ماه) برگزار شود.

این پایگاه اینترنتی در ادامه دلیل برگزاری نشست فوق را به اینگونه مطرح کرد: پکن و مسکو با اعمال فشار برای لغو تحریم های ضد ایرانی در قالب توافق هسته ای ۱۴ جولای (۲۳ تیر ماه) میان کشورهای ۱+۵ با ایران موسوم به «برجام»، در حال رقابت برای گسترش همکاری های نظامی و تجاری خود با تهران هستند. در این راستا، چین احتمالاً واردات نفت خود را از ایران به سرعت دو برابر کرده و ایران نیز احتمالاً به زودی به عضویت کامل سازمان همکاری شانگهای درمی آید که در نتیجه نفوذ این کشور در یک مجمع اوراسیایی افزایش خواهد یافت؛ مجمعی که واشنگتن در آن حضور ندارد. رقابت چین و روسیه بر سر ایران چه تأثیری داشته و چطور این رقابت پویایی منطقه و اولویت های آمریکا را در خاورمیانه شکل می دهد؟