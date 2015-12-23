هلاکت یک صهیونیست در عملیات شهادت طلبانه دو جوان فلسطینی در قدس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، در عملیات شهادت طلبانه دو جوان فلسطینی در قدس اشغالی یک شهرک نشین صهیونیست کشته و ۴ صهیونیست دیگر زخمی شدند.

این عملیات شهادت طلبانه در ورودی غربی قدس اشغالی و با استفاده از چاقو انجام شد و حال یکی از زخمی های صهیونیست وخیم است.

در پی این عملیات شهادت طلبانه نظامیان رژیم صهیونیستی به سمت دو جوان فلسطینی تیراندازی نمودند که یکی از آنها شهید و دیگری زخمی شد.

نظامیان اشغالگر همچنین یک زن فلسطینی را به اتهام همراه داشتن چاقو در یک پست بازرسی در شهر الخلیل در کرانه باختری بازداشت کردند.