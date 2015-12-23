  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲ دی ۱۳۹۴، ۲۱:۲۲

هلاکت یک صهیونیست در عملیات شهادت طلبانه دو جوان فلسطینی در قدس

هلاکت یک صهیونیست در عملیات شهادت طلبانه دو جوان فلسطینی در قدس

در پی عملیات شهادت طلبانه دو جوان فلسطینی در قدس اشغالی یک شهرک نشین صهیونیست کشته و ۴ صهیونیست دیگر زخمی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، در عملیات شهادت طلبانه دو جوان فلسطینی در قدس اشغالی یک شهرک نشین صهیونیست کشته و ۴ صهیونیست دیگر زخمی شدند.

این عملیات شهادت طلبانه در ورودی غربی قدس اشغالی و با استفاده از چاقو انجام شد و حال یکی از زخمی های صهیونیست وخیم است.

در پی این عملیات شهادت طلبانه نظامیان رژیم صهیونیستی به سمت دو جوان فلسطینی تیراندازی نمودند که یکی از آنها شهید و دیگری زخمی شد.

نظامیان اشغالگر همچنین یک زن فلسطینی را به اتهام همراه داشتن چاقو در یک پست بازرسی در شهر الخلیل در کرانه باختری بازداشت کردند.

کد مطلب 3008270

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها