به گزارش خبرنگار مهر، عباس صوفی شامگاه چهارشنبه در کمیسیون خدمات شهری شورای شهر همدان به مصوبه خرید اتوبوسهای برقی هایگر اشاره کرد و گفت: در بازدید از شرکت چینی مقرر شد نماینده این شرکت از خطوط فنی برای بهکارگیری این اتوبوسها بازدید کند.
عباس صوفی بابیان اینکه نماینده این شرکت از خطوط بازدید کرد، افزود: امیدواریم هر چه زودتر این دستگاهها به ناوگان حملونقل عمومی شهر همدان اضافه شود.
وی بابیان اینکه پنج دستگاه مگاترانس جدید وارد ناوگان حملونقل میشود، اظهار کرد: ۲۰ دستگاه نیز بازسازی خواهد شد.
معاون حملونقل و ترافیک شهری به کیوسکهای فروش بلیت الکترونیکی نیز اشاره کرد و افزود: شش کیوسک تهیهشده که در صورت به تصویب رسیدن طرح، این شش کیوسک در ابتدای خیابانهای اصلی شهر همدان بهکاررفته خواهند شد.
صوفی بابیان اینکه ناوگان حملونقل مناطق بالای شهر همدان عمر پایین ولی کیفیت بالا دارند، عنوان کرد: این دستگاهها متعلق به بخش خصوصی هستند.
وی بابیان اینکه از ابتدای سال ۹۵ تمام بلیتفروشیها به کارت بلیت تبدیل الکترونیک میشوند، ادامه داد: با تبدیلشدن بلیتفروشیها به جایگاههای کارت بلیت مشکلات حل خواهد شد.
معاون حملونقل و ترافیک شهرداری همدان بیان کرد: در شش خیابان اصلی شهر باید جایگاه ارائه کارت بلیت بهصورت تمام الکترونیک ساخته شود
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