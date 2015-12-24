میلاد دریساوی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: چند ماه تا آغاز بازیهای المپیک ریودوژانیرو باقی مانده است اما هنوز شرایط مناسبی از نظر شرایط آماده سازی برای کسب سهمیه المپیک ندارم.
وی افزود: در مواد پرش سه گام و پرش طول توانایی کسب حد نصاب المپیک را دارم و خوشبختانه رئیس فدراسیون دو و میدانی نیز نگاه مثبتی به من دارد اما کسب سهمیه المپیک نیازمند همیاری بیشتر مسئولان و فراهم شدن زمینه برگزاری یک اردوی استاندارد برای یک ورزشکار المپیکی است.
ملی پوش قمی دو و میدانی کشور گفت: به طور معمول ورزشکارانی که در بازیهای المپیک شرکت میکنند پیش از این مسابقات اردوی بلندمدتی در یکی از کشورهای مناسب برای آماده سازی بیشتر و زیر نظر مربیان مجرب جهان برگزار میکنند اما این اردو هزینه زیادی دارد.
دریساوی بیان داشت: در حال حاضر اسپانسری برای تأمین هزینههای آمادگی المپیک ندارم و اطمینان دارم که اگر پشتیبانی بهتری از من صورت گیرد و بتوانم اردوی مناسبی داشته باشم در هر دو ماده پرش طول و پرش سه گام توانایی کسب سهمیه را دارم.
وی عنوان کرد: به طور کلی دو و میدانی کاران از نظر حرفهای و دستمزد در شرایط خوبی قرار ندارند و یک دو و میدانی کار در سال بابت حضور در لیگ دو و میدانی حداکثر مبلغی در حدود ۱۰ میلیون تومان میتواند درآمد داشته باشد.
دارنده رکورد پرش سه گام ایران در مورد وضعیت دو و میدانی قم تصریح کرد: خوشبختانه در حال حاضر مهرههای بسیار خوبی در دو و میدانی قم حضور دارند که در آینده برای ورزش ایران افتخار آفرین خواهند بود و دو و میدانی قم بهتدریج به یکی از قطبهای دو و میدانی کشور تبدیل شده است.
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