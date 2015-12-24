ویلچر پله رو مجهز به موتور پرقدرت ساخته شد

سولماز علیزادگان، نائب رئیس هیات مدیره یک شرکت دانش بنیان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در ویلچر برقی پله رو یک بالابر به کاربرده شده که می تواند فرد معلول را از پله ها به راحتی جابجا کند.

وی با بیان اینکه با استفاده از این ویلچر به کمر فرد همراه معلول فشار وارد نمی شود، اظهار داشت: با ویلچر برقی دیگر نیازی به بلند کردن فرد معلول با ویلچر برای جابجایی از پله ها نیست.

وی با بیان اینکه این ویلچر می تواند به عنوان ویلچر معمولی نیز مورد استفاده قرار گیرد، عنوان کرد: از این ویلچر برقی می توان در آپارتمان های بدون اسانسور، فضاهای عمومی ، پارک ها و ... بهره برد.

به گفته علیزادگان، این ویلچر برقی با یک سیستم مکانیکی و الکترونیکی بالابر روی پله بعدی می نشیند و با فشار یک دکمه، ویلچر، روی پله بعدی قرار می گیرد.

وی افزود: این محصول هنوز به تولید انبوه نرسیده و در حال اخذ مجوز از وزارت بهداشت هستیم.

وی با بیان اینکه نمونه خارجی این ولیچر برابر با ۲۵ میلیون تومان است، گفت: با بومی سازی ویلچر برقی پله رو صرفه جویی ارزی بالایی ایجاد می شود.

علیزادگان در خصوص مزایای این ویلچر گفت: قابلیت بالابردن افراد تا وزن ۱۲۰ کیلوگرم، کاملا جدا شونده و قابل حمل بودن با خودرو، باتری قابل شارژ خودرویی، توان بالا رفتن از پله در هر دقیقه ۱۲ پله از مزیت های این ویلچر به شمار می رود.