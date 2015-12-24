نماینده جودوی قم بدون حامی مالی در جمع ۴ تیم برتر کشور قرار گرفت

سید حسین حسینی‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تیم جودوی شهید زین الدین قم امسال برای دومین سال متوالی در لیگ برتر جودوی نوجوانان کشور شرکت کرد و توانست معادلات را بر هم زده و در میان ۴ تیم برتر کشور قرار گیرد.

وی افزود: برای حضور در این مسابقات حامی مالی نداشتیم در حالی که در صورت جذب حامی مالی حاضر بودیم نام تیم خود را به دلخواه اسپانسر تغییر دهیم اما تمایلی از سوی بخش خصوصی مشاهده نشد.

سرمربی تیم جودوی شهید زین الدین قم گفت: با بودجه بسیار محدودی روانه لیگ برتر شدیم و هم هیئت جودوی استان قم و اداره کل ورزش و جوانان در حد توانایی مالی خود، تیم ما را حمایت کردند.

حسینی زاده بیان داشت: از میان ۱۸ جودوکار تیم شهید زین الدین، ۷ جودوکار غیربومی از شهرهای مجاور در اختیار داشتیم و ۱۱ نفر دیگر از جودوکاران آینده دار قم هستند که بیشتر آن‌ها سال آینده کماکان در رده سنی نوجوانان باقی می‌مانند.

وی عنوان کرد: انتظار صعود به مرحله نهایی را از تیم نداشتیم و پیش‌بینی ما قرار گرفتن روی پله سوم یا چهارم مرحله گروهی بود اما خوشبختانه نفرات ما با تلاش فراوان توانستند به رتبه دوم مرحله گروهی برسند.

سرمربی تیم جودوی شهید زین الدین قم تصریح کرد: فدراسیون جودو امسال تصمیم گرفت لیگ را با حضور ۱۴ تیم برگزار کند و بدین ترتیب غیر از ۴ تیم برتر سال گذشته بقیه تیم‌ها باید در دور مقدماتی شرکت می‌کردند که در مرحله مقدماتی تیم ما توانست در رده ششم قرار گیرد و به لیگ برتر راه یابد.