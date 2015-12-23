احداث مرکز جامع سرطان در بیمارستان بعثت همدان

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق صبا شامگاه چهارشنبه در اجلاس ماهانه اتاق اصناف همدان با اشاره به اینکه در جامعه افرادی دارای بیماری هستند و بغض بیماری در گلو این افراد گره‌زده شده است، گفت: مجمع خیرین سلامت فعالیت خود را از دو سال پیش آغاز کرده است.

وی بابیان اینکه قصد و هدف اصلی در این مجمع آن است که مردم به غیر درد بیماری درد دیگری نداشته باشند، گفت: این هدف بسیار ارزشمند است و قصد انجام کار تکراری نداریم.

صبا با تأکید بر اینکه مجمع خیرین نیاز به حمایت اجتماعی و مالی دارد اما قصد انجام کار تکراری وجود ندارد، گفت: گروه مددکاری شکل‌گرفته و در این زمینه مأموران پخش قلک‌هایی در بین عموم مردم را برنامه‌ریزی کرده‌اند.

مدیرعامل مجمع خیرین سلامت استان همدان بابیان اینکه از هزینه این قلک‌ها بیماران صعب‌العلاج و نیازمند بهره‌مند خواهند شد اما مردمی که کمک می‌کنند بیشتر به کمک به افراد نیازمند تأکیددارند، افزود: پول‌های داخل صندوق صدقات باید بیشتر به افراد نیازمند برسد اما این پایان کار ما نیست و باید بیماری‌ها را از ریشه حذف کنیم.

صبا با اشاره به اقدامات هیئت‌مدیره مجمع خیرین سلامت استان همدان گفت: ساخت خوابگاه سلامت و تأمین ۱۱۰ واحد برای دانشجویان پزشکی متاهل نیازمند و بدون مسکن در همدان از اقدامات این مجمع است.

دانشجوهای پزشکی بااستعداد زیادی وجود دارند که به علت مشکلات مالی قادر به ادامه تحصیل نیستند

صبا بابیان اینکه دانشجوهای پزشکی بااستعداد زیادی وجود دارند که به علت مشکلات مالی قادر به ادامه تحصیل نیستند که این خوابگاه برای این افراد ایجاد می‌شود چراکه دل این دانشجوها بیشتر با مردم است و می‌تواند زمینه تحولی در استان باشد، گفت: برای ساخت این خوابگاه‌ها با مشکلات مالی روبرو هستیم اما خانواده مرحوم فرشچیان ساخت یک بلوک از خوابگاه را با شرط نام‌گذاری آن به نام مرحوم فرشچیان تقبل کردند.

مدیرعامل مجمع خیرین سلامت استان همدان بابیان اینکه بلوک ب این خوابگاه با کمک‌های مردمی ساخته می‌شود و در بودجه آن گروهی از کسبه و خانواده خان جانی مجمع را کمک کرده‌اند، گفت: دو کار مهم در دستور کار استان همدان قرار دارد.

وی بابیان اینکه در استان همدان پیرمردها و کهن‌سالان لیاقت دارند که خدمات بهتر و بیشتری دریافت کنند، گفت: با کمک دانشگاه علوم پزشکی همدان برای ساخت سلامتکده طب سنتی، مرکز سلامت سالمندان آماده ساخت است.

مدیرعامل مجمع خیرین سلامت استان همدان اقدام دوم را ساخت سلامتکده طب سنتی با رویکرد سالم پیر شدن، دانست و افزود: این سلامتکده به همراه سه اقدام دیگر در زمین مرحوم سوداگر ساخته خواهد شد.

مدیرعامل مجمع خیرین سلامت استان همدان از برنامه‌ریزی برای احداث مرکز جامع سرطان در بیمارستان بعثت همدان خبر داد و گفت: در این رابطه با سازمان اوقاف نیز همکاری داریم.

وی همچنین بابیان اینکه متأسفانه بانوان استان همدان درخطر سرطان سینه قرار دارند و سرطان سینه شایع‌ترین سرطان در استان است، گفت: از سوی هفت مامای خیر برای شناسایی زودتر سرطان اقداماتی در حال انجام است.

وی بابیان اینکه مجمع خیرین سلامت در همه شهرستان‌ها شعبه دارد و شعبه شهرستان ملایر یکی از فعال‌ترین شعبه‌های مجمع خیرین سلامت است، گفت: در مجمع خیرین سلامت روزهای سه‌شنبه به بررسی پرونده‌ها و مشکلات مردمی می‌پردازیم .