به گزارش خبرنگار مهر، مرحله مقدماتی مسابقات قرائت در گروه متساقین خواهر پایان یافت و ۱۷ نفر به مرحله نیمه نهایی راه یافتند.

در بخش متسابقین خواهر در مرحله اول مسابقات حفظ کل قرآن کریم ۵۶ نفر و در بخش نفر در بخش قرائت ۶۱ نفر به رقابت پرداختند.

همچنین ۷۵ نفر از برادران در بخش قرائت و ۶۱ نفر در رشته حفظ کل قرآن به رقابت پرداختند.

مرحله مقدماتی قرائت در گروه برادران در محل تالار انتظار آزادگان و ادامه این مرحله پنجشنبه با حضور متسابقین برگزار می‌شود و ۱۳ نفر باقی مانده از قاریان بخش برادران به ادامه رقابت در بخش قرائت خواهند پرداخت.

از پنجشنبه مرحله نیمه نهایی قرائت شروع خواهد شد و در بخش قرائت خواهران نیز ۱۷ نفر به مرحله نیمه نهایی راه پیدا کردند

راه یافتگان به مرحله نیمه نهایی قرائت تحقیق بخش خواهران عبارتند از: پرنیان عصابخش از استان تهران، سمانه کوچکی از استان تهران، زهرا سهرابی از استان کرمانشاه، زینب ضیاء دوست از استان خراسان رضوی، مریم سمایی از استان البرز، صغری خورشیدی از استان گیلان،الهام سلطانی نژاد از استان کرمان،افسانه رضایی تبار از استان همدان، بهاره پانیاز از استان کرمانشاه، نصیبه کرمی پارسا از استان قم.

همچنین عاطفه ناصح از استان گیلان، ام البنین طالبی از استان آذربایجان شرقی، هاجر عسگری از استان مازندران، مرضیه میرزایی پور از استان خراسان رضوی، زهرا حسین پور از استان فارس، راحله اسکندری از استان خراسان رضوی، عادله شیخی از استان مرکزی از دیگر راه یافتگان به نیمه نهایی قرائت هستند.