خدمت به خلق بالاترین خوبی ها است/ مردم قدردان دولتمردان هستند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمد شاهچراغی، شامگاه چهارشنبه در خلال برگزاری شورای اداری استان سمنان با حضور محمد باقر نوبخت، معاون رئیس جمهور و سخنگوی دولت یازدهم به میزبانی سالن اجتماعات تامین اجتماعی استان، بیان داشت: گره گشایی از کار خلق بالاترین رسالت های مسئولان کشور و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است که امید را در بین مردم مومن و همیشه در صحنه ایران اسلامی زنده نگه می دارد.

وی افزود: خدمت به خلق همواره در دین مبین اسلام مورد تاکید قرار گرفته است که نمونه های فراوان آن را می توان در نامه علی(ع) به مالک مشاهده کرد لذا به عقیده بنده همه مسئولان نظم مقدس جمهوری اسلامی ایران این نامه معروف را باید سرلوحه امور خود قرار دهند.

عضو مجلس خبرگان رهبری همچنین با اشاره به حدیثی از پیامبر اکرم(ص) گفت: بهترین افراد کسانی هستند که بیشترین خدمت را به مردم ارائه دهند که خوشبختانه در تاریخ انقلاب شکوهمند اسلامی موارد این مسئولان به کرات دیده شده است که از این دست می توان به شهیدان رجایی و باهنر اشاره کرد.

آیت الله شاهچراغی سه شرط را برای عبادت، بندگی و خدمت الزامی دانست و گفت: نخست، خدمت باید صادقانه باشد و مسئولان از روی صدق به امور مردم رسیدگی کنند، سپس خدمت باید عاشقانه باشد چرا که اگر عاشقانه نباشد تنها حالت رفع تکلیف به خود می گیرد.

وی افزود: در وهله آخر هم خدمت باید عارفانه باشد لذا مسئولان اگر خداوند منان را همیشه در گوشه ذهن و قلب خود به یاد داشته باشند، خدمتشان نیز عارفانه است و جنبه عبادت به خود می گیرد چرا که قصد و نیتشان خدمت به خلق الله و خشنودی خداوند منان بوده است.

امام جمعه شهر سمنان در خاتمه و خطاب به دولتمردان ایران اسلامی، گفت: رفع نیازهای مردم و بررسی مشکلات و معضلات اجتماعی در کنار معیشت، مطالبه اصلی مردم است که امیدواریم شما دولتمردان همان گونه که تا کنون در اجرای این مهم موفق بوده اید، از این پس نیز در این راه خاصلانه و عارفانه گام نهید.