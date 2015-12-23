شهرداری ورامين با شكست دانشگاه آزاد صدرنشين شد

به گزارش خبرنگار مهر، دو ديدار عقب افتاده از رقابتهاي ليگ برتر تكواندو باشگاه‌هاي كشور امروز در خانه تكواندو برگزار شد كه طی آن دانشگاه آزاد با يك تساوي و يك شكست به كار خود پايان داد.

اين تيم ابتدا به مصاف شهداي ساري رفت و با تساوي ٤ بر ٤ متوقف شد.

در اين ديدار مجتبي كرامتي ، سعيد رجبي ، آرمين هادي پور و عليرضا علياري براي دانشگاه آزاد صاحب پيروزي شدند.

امير حسين ساسان ، سيد حسن احساني ،سروش احمدي و فرشاد قياسي هم مردان پيروز شهداي ساري بودند.

در ديگر بازي امروز شهرداري ورامين و دانشگاه آزاد به مصاف هم رفتند كه در نهايت اين وارميني ها بودند كه صاحب پيروزي شدند.

خانلرخاني كه دو ملي پوش خود را در تركيب داشت در اين بازي ۵ بر سه صاحب پيروزي شد. رجبي ،هادی پور و اميري براي دانشگاه آزاد و يعقوبي ،خدابخش، لباس دوز،خسروفر و پاكدين هم پنج پيروزي برای تيم دانشگاه آزاد به دست آوردند.

با احتساب امتيازات اين دو بازي در جدول، شهرداری ورامین با ۱۵ امتیاز به صدرجدول صعود كرد. پاس قوامین با ۱۳ امتیاز به رده دوم نقل مکان کرد و دانشگاه آزاد با ۱۰ امتیاز در همان رده سوم باقی ماند.