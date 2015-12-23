نماینده لیبی: برای مقابله با داعش به نظامیان غربی نیازی نداریم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، ابراهیم دباشی نماینده لیبی در سازمان ملل متحد می گوید این کشور برای مبارزه با داعش نیازی به حمایت جنگنده های غربی ندارد.

وی گفت البته لیبی برای اتحاد احزاب مخالف در مقابل تروریست های داعش نیاز به میانجیگری سازمان ملل و حضور نظامیان این سازمان دارد ولی حضور هرگونه نیروی خارجی در این کشور توجیهی ندارد.

وی امضای هرگونه قطعنامه ای با موضوع مذاکرات صلح لیبی را در شورای امنیت تکذیب کرد و گفت انتظار دارد این توافقنامه روز چهارشنبه به امضا برسد.

قرار است احزاب مخالف لیبی با میانجیگری سازمان ملل و شورای امنیت توافقنامه صلحی برای تشکیل یک دولت متحد امضا کنند. دباشی تاکید کرد: در زمان کنونی نیاز به حضور هیچ نظامی خارجی نیست و ما خودمان از عهده نابودی داعشی ها برمی آییم.

وی افزود: لیبی باید ظرفیت های داخلی خود را تقویت کند و با همین ظرفیت نابودی داعش امکان پذیر است. به گفته سفیر لیبی در سازمان ملل این کشور بالاخره به کمک کشورهای غربی در مبارزه با داعش نیاز پیدا خواهد کرد ولی پیشنهاد کمک از سوی لیبی در آینده اتفاق خواهد افتاد و در حال حاضر نیازی به حضور نظامیان غربی در لیبی وجود ندارد.

گفتنی است سازمان ملل در گزارش اخیر خود از گسترش فعالیت های داعش در کشورهای دیگر از جمله لیبی خبر داده است.