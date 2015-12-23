به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غرویان از مبارزان انقلابی نیشابور به شمار می‌رفت که پس از پیروزی انقلاب اسلامی سالیان سال عهده‌دار سمت امام جمعه‌ نیشابور بود و همچنین سالیان متمادی در مجلس خبرگان رهبری عضویت داشت.

وی یکی از علمای برجسته نیشابور و خراسان رضوی بود که سابقه بیش از ۲۵ سال امامت جمعه شهر نیشابور را برعهده داشت.

این عالم ربانی براثر کهولت سن و بیماری در بیمارستان ۲۲ بهمن نیشابور دار فانی را وداع گفت.

آیت الله عبدالجواد غرویان امام جمعه پیشین نیشابور سابقه نمایندگى مجلس خبرگان رهبرى در دوره اوّل و دوم از استان خراسان را در زمان حیات خود عهده دار بود.

وی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی مسئولیت هدایت مبارزات مردم این خطه علیه رژیم طاغوت را بر عهده و بعد از پیروزی انقلاب تبلیغ مسائل دینی و آشنا سازی مردم به ویژه نسل جوان با آموزه‌های دینی و انقلابی را بر عهده گرفت.